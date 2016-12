Start la înscrieri pentru Ziua de Curățenie Națională!

Pentru cel de-al cincilea an la rând, Echipa “Let`s Do It, Romania!” a dat startul înscrierilor pentru Marea Curățenie de pe 24 septembrie! “Hai să facem curățenie în toată țara, într-o singură zi! Cauza este comună: curățarea României de deșeuri! Dacă vrei să participi la cel mai mare proiect de voluntariat din România și să fii parte din schimbare, iată ce ai de făcut:

I. Înscrie-te online, în 3 pași simpli:

Intră pe site-ul Let`s Do It, Romania!, dacă ești pe desktop, sau descarcă aplicația "Let’s Do It, Romania!", disponibilă gratuitpentru iPhoneșiAndroid.

Fă-ți o echipă alături de care să cureți mormanele din Harta Națională a Deșeurilor în Ziua de Curăţenie.

Alege-ți mormanele pe care vrei să le cureți, în funcție de mărimea lor și de câți membri are echipa ta.

II. Vino direct pe 24 septembrie la unul dintre punctele de înregistrare din orașul tău. Toate punctele de înregistrare pentru Ziua de Curățenie Națională vor fi afișate în curând pe site-ul "Let`s Do It, Romania!" și pepagina de Facebook.

Pe site-ul proiectului a fost creată și o pagină cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale voluntarilor, care poate fi accesată aici, iar în săptămâna 19-24 septembrie va exista și un call-center dedicat”, se arată în comunicatul de presă al organizatorilor.

CE ESTE “LET`S DO IT, ROMANIA!“

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.200.000 de voluntari, care au reușit să adune peste 24.700 de tone de deșeuri. 305 zone cu deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației "Let`s Do It, Romania!", care a fost descărcată gratuit de 3.300 voluntari digitali. “Let`s Do It, Romania!“ este parte din comunitatea internațională “Let`s Do It, World!“.

Pentru mai multe detalii despre acest subiect vă rugăm să contactați: http://www.letsdoitromania.ro / http://www.facebook.com/LetsDoItRO.