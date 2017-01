Start la preselecţii

Pentru a participa la campania „Mamaia caută o vedetă”, concurenţii trebuie să se prezinte în localitatea în care se va organiza preselecţia, cu buletinul de identitate/cartea de identitate, fiind pregătiţi să interpreteze live două piese, una lentă şi una ritmată. În fiecare din cele 12 localităţi unde va poposi caravana, vor fi selectaţi cinci concurenţi, care vor interpreta live piesa cu care au fost selecţionaţi, într-un concert care se va desfăşura în piaţa oraşului în care a avut loc preselecţia, în seara aceleiaşi zile. În urma concertului, concurenţii vor primi note pentru prestaţia artistică, atît din partea juriului şi a spectactorilor (care vor avea la dispoziţie buletine de vot), cît şi a publicului telespectator (care va urmări emisiunea înregistrată şi va vota prin sms). În timpul concertului, după încheierea votului publicului spectactor, se va organiza o tombolă prin care va fi desemnat un cîştigător care va beneficia de cazare pentru două persoane în perioada festivalului, în staţiunea Mamaia. Organizatorul va anunţa finaliştii pînă la data de 2 august, pe site-ul Consiliului Judeţean Constanta, www.cjc.ro. Campania „Folclorul la mare... căutare” va avea acelaşi regulament de desfăşurare.

Campania „Mamaia caută o vedetă” va ajunge la Iaşi, Bucureşti, Galaţi, Bacău, Brăila, Craiova, Argeş, Piatra Neamţ, Timişoara, Satu Mare, Cluj şi Braşov, în timp ce „Folclorul la mare... căutare” va poposi la Suceava, Alexandria, Focşani, Buzău, Tulcea, Tîrgu Jiu, Olt, Vaslui, Arad, Baia Mare, Alba Iulia şi Sibiu. Spectacolele de preselecţie se vor încheia cu un concert susţinut de trupe de muzică uşoară, dar şi de solişti şi ansambluri de muzică populară. De asemenea, juriul campaniei „Mamaia caută o vedetă” este format din Mădălin Voicu (preşedinte), Viorel Gavrilă şi Luminiţa Anghel, iar cel al campaniei „Folclorul la mare... căutare” o va avea ca preşedinte pe Eugenia Florea, ceilalţi doi membri urmînd să fie aleşi din fiecare localitate.

„Sîntem onoraţi să fim asociaţi cu Consiliul Judeţean Constanţa în organizarea şi derularea festivalurilor de la Mamaia. De această dată, avem un rol mai important, deoarece vom filma, în exclusivitate, preselecţiile care vor avea loc în 24 de oraşe ale ţării, acestea fiind constituite în două emisiuni care se vor difuza în fiecare weekend”, a declarat directorul executiv şi de programe al Televiziunii Neptun, Sorin Lucian Ionescu. „Pe 18 aprilie, în Piaţa Ovidiu din Constanţa, am avut onoarea să lansăm cele două campanii, Mamaia caută o vedetă şi Folclorul la mare... căutare. Am realizat aceste campanii, în acest an, pentru că ne dorim să aducem ceva nou la festivaluri, ne dorim să atingem toată ţara. Avem oameni valoroşi, trebuie să îi descoperim şi să transmitem această dragoste pentru muzica uşoară şi cea populară, care face parte din identitatea noastră naţională”, a declarat Carmen Vasile, membru în Comisia de organizare a festivalurilor.

Solişti, ansambluri de muzică populară, dar şi cunoscute formaţii de pop-rock au susţinut recitaluri pentru publicul constănţean

Publicul constănţean a avut ocazia să urmărească, vineri seară, în Piaţa Ovidiu, un spectacol deosebit, susţinut de cunoscuţii solişti de muzică populară Valeria Peter Predescu, Ion Drăgan, Mariana Ionescu-Căpitanescu, Viorica Macovei, Ion Amititeloaie, Tita Barbu, Marius Cristel, Sirma Granzulea, Costel Simu, Ionelia Lefterică, dar şi de ansamblul „Plaiuri Dobrogene” al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Constanţa. „A fost extraordinar, un public cald, ca de fiecare dată. Eu m-am obişnuit, deja, de la Festivalul Mamaia, eveniment la care am fost invitată mai mulţi ani la rînd şi iată că am fost chemată şi aici, să cînt în faţa publicului constănţean, un public primitor, cald”, a declarat Viorica Macovei, interpretă de muzică populară.

După aprox. două ore de muzică populară, mult-aşteptatele concerte ale trupelor „Parlament” şi „Directia 5” au fost prefaţate de un mini-recital „Replika”, formaţie care a „încălzit” atmosfera. Cei de la „Parlament” au fost primiţi cu căldură de spectatori, iar hituri precum „Febra” şi „Privirea ta”, care făceau furori în cluburi, în urmă cu cîţiva ani, au fost răsplătite cu aplauze. Din repertoriul de concert al trupei „Parlament” nu au lipsit nici melodiile lente, precum „Suflet pierdut” şi „Scavul iubirii”, care au dat serii cu lună plină un plus de romantism. „Sper să revenim la vară, la Constanţa, pentru că eu sînt un fan al mării, mi-ar plăcea foarte mult să petrec cîteva zile pe litoral”, a mărturisit Doru Isăroiu, solistul trupei „Parlament”. Show-ul a fost încheiat de formaţia „Direcţia 5”, care a fost primită cu ropote de aplauze.

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia va avea loc în perioada 18 – 24 august, iar Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc se va desfăşura între 25 şi 31 august.