Start la programul All Inclusive pe litoral!

Cei care vin la mare din acest weekend vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar atât la cazare, cât și pentru alte servicii și masă. Vacanța elevilor, atât de așteptată de hotelieri pentru a aduce la mare miile de turiști din întreaga țară, a venit și cu majorări de prețuri la sejururi. Programul ”Litoralul pentru toți” a ajuns vineri la final, așa că, până în septembrie, hotelierii vor aplica prețurile vârfului de sezon. Astfel, la un hotel de trei stele în Mamaia, un sejur de 6 nopți cu mic dejun inclus, care pornea până vineri de la 425 de lei de persoană, va costa cu cel puțin 100 de lei mai mult. Cu toate acestea, sunt hotelieri care spun că până acum au vândut vacanțe la ofertă, iar din acest weekend nu vor face mari modificări ale prețurilor. ”Am avut doar câteva camere vândute prin programul „Litoralul pentru toți“. În schimb, am creat oferte și am adus turiști pe weekend-uri la mare. Din acest weekend vom aplica prețurile de anul trecut. De exemplu, o cameră dublă, cu mic dejun, pentru două persoane va costa pe noapte 160 de lei, iar copiii sub 5 ani au gratuitate”, a precizat, pentru ”Telegraf”, managerul hotelului ”Tomis” din Mamaia și președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Acesta a anunțat că a avut cerere pentru programul All Inclusive, așa că în acest an va da startul cu 10 zile mai devreme decât în anul 2014. ”250 de turiști vor intra începând de mâine (sâmbătă, 20 iunie - n.r.) pe programul All Inclusive la Eforie Nord. Semnalele sunt bune, mai ales că abia s-a încheiat școala și deja vor veni la mare grupuri de turiști”, a completat Bucovală.