Start la programul de educație nutrițională în Constanța

Mai țineți minte cum arătau diminețile din copilărie, când ne pregăteau părinții să mergem la grădiniță sau la școală? Cu micul dejun pregătit și cu pachețelul pentru pauza mare? Au trecut ceva ani și situația s-a schimbat. Tot mai mulți copii mănâncă nesănătos la prima masă a zilei, iar pentru școală primesc fel de fel de produse ambalate. Sau le cumpără singuri de la chioșcuri. Drept urmare, din cauza alimentației haotice și lipsei oricăror noțiuni despre nutriție, în România de astăzi unul din patru copii este obez, iar unul din doi supraponderal. Conform nutriționiștilor și profesorilor de sport, în școlile din Constanța sunt peste 55.000 de copii cu probleme de greutate. Iar numărul lor crește an de an, pentru că educația nutrițională a părinților este ca și inexistentă. Pe acest fond, Asociația C2E (Commit to Evolution) pornește o campanie dedicată mamelor, denumită "Mons 24/7", cu un prim eveniment dedicat problemelor de nutriție. "Lunch box is cool" are loc duminică, de la ora 11.30, la Curtea Brâncovenească, și îl are ca invitat de marcă pe Cristian Mărgărit, specialist de top în nutriție și fitness. "Alimentația este esențială pentru dezvoltarea fizică și intelectuală a copiilor și influențează direct performanța școlară și starea de spirit. Educație nutrițională se face încă din copilărie, iar alimentația corectă îi va ajuta și când vor deveni adulți. Micul dejun, dar mai ales pachetul pe care-l primesc pentru gustarea de la școală ne ajută să controlăm și calitativ și cantitativ ceea ce consumă copiii noștri, dar este valabil și în cazul adulților pentru masa din pauza de lucru. Nu trebuie să lăsăm nimic la voia întâmplării, pentru că efectele se vor vedea în timp", a explicat Cristian Mărgărit.

Un copil care nu a mâncat dimineața va avea dificultăți de concentrare și memorare, performanțe intelectuale scăzute și tendința de a mânca dulciuri și gustări preambalate. "Evenimentul este menit să le învețe pe mame strategii simple pentru prepararea rapidă a unor mese gustoase și bogate în nutrienți, care stimulează atenția și memoria copiilor. De asemenea, ne propunem să le ajutăm pe mame să nu cadă victime tentației de a renunța la pachețelul pentru școală în favoarea banilor de buzunar", a spus Cristiana Dima, copreședinte al Asociației C2E. Conform studiilor, din pricina lipsei de mișcare și a produselor bogate în glucide și zaharuri, pe care copiii le mănâncă la școală sau le primesc, adesea, drept recompensă, cei mici și adoloscenții au ajuns să sufere de aceleași boli și tulburări metabolice ca și adulții: infract miocardic, diabet de tip 1 sau 2, ateroscleroză, hipertensiune arterială sau cardiopatie ischemică.

La eveniment va participa și psihologul Rodica Dumitrescu, care va aborda și latura psihologică a problemelor care duc la obezitate, pentru că adolescenții și copiii se refugiază de multe ori în mâncare atunci când nu beneficiază de suportul emoțional necesar. În plus, odată cu creșterea nivelului de trai a apărut tendința părinților de a satisface toate dorințele și poftele copiilor, ceea ce a condus, implicit, la o creștere masivă a consumului de zahăr. Studiile au demonstrat că spre deosebire de începutul secolului trecut, când se consuma o linguriță de zahăr pe zi, acum s-a ajuns la șapte lingurițe, în diverse forme, de la ciocolată până la produse semipreparate.