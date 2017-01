Start perfect pentru Tecău

Tenismenul constănțean Horia Tecău a început cu dreptul actuala ediție a Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, reușind să treacă fără emoții de primul tur a probei de dublu, unde participă alături de olandezul Jean-Julien Rojer. Cei doi, favoriți nr. 6, s-a calificat fără probleme în turul secund, trecând de cuplul format din Ricardas Berankis (Lituania) și Andreas Haider-Maurer (Austria), cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi un minut. Tenismenul care a împlinit 30 de ani chiar la începutul acestei săptămâni și partenerul său vor întâlni în această noapte, în turul secund, dublul australian Chris Guccione și Lleyton Hewitt. Tot în turul al doilea la dublu masculin va juca și perechea și alcătuită Florin Mergea și Dominic Inglot (Marea Britanie), cap de serie nr. 14, împotriva cuplului argentinian format din Diego Schwartzman și Horacio Zeballos. La feminin, tot în turul secund, Monica Niculescu și Vitalia Diatcenko (Rusia) vor întâlni cuplul american Raquel Kops-Jones / Abigail Spears, cap de serie nr. 5.

HALEP JOACĂ PENTRU OPTIMI

După două victorii clare, Simona Halep joacă în această dimineață, după ora 5.00, pentru un loc în optimile de finală ale competiției de la Melbourne. Tenismena constănțeană, cap de serie nr. 3, pare să aibă o misiune ușoară, ținând cont că adversara sa, Bethanie Mattek-Sands, se află pe locul 258 în clasamentul WTA, însă americanca a căzut în ierarhia mondială în urma unei accidentări care a ținut-o departe de teren șase luni. De altfel, Mattek-Sands a acces pe tabloul principal la Australian Open grație „clasamentului înghețat”. Cele două s-au întâlnit în două rânduri, de fiecare dată în 2010, împărțindu-și victoriile. Primul duel a fost în calificările turneului de la Roland Garros, când Halep s-a impus cu 6-4, 6-7 (7), 6-4, apoi, tot în calificări, la New Haven, când americanca a câștigat cu 6-4, 6-3. Participantă în circuitul WTA din 1999, Mattek-Sands nu are niciun trofeu în palmares la simplu, dar a cucerit 13 titluri la dublu, probă în care a fost a 11-a jucătoare a lumii, în aprilie 2011. În plus, a câștigat Australian Open în 2012 la dublu mixt, alături de constănțeanul Horia Tecău. Tot în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 3.30, urma să evolueze în turul al treilea și Irina-Camelia Begu, locul 42 WTA, adversara sa fiind Carina Witthoeft (Germania), locul 104 WTA.