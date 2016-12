Start perfect pentru Tecău

Prezent pentru prima oară în carieră la Turneul Campionilor de tenis la dublu, competiţie care aduce la start cele mai bune opt echipe ale sezonului, Horia Tecău a debutat cu dreptul la întrecerea găzduită de impresionanta “The O2 Arena” din Londra, o sală cu o capacitate de 23.000 de locuri. Tenismanul constănţean şi partenerul său, suedezul Robert Lindstedt, au învins, ieri, în primul meci al Grupei A, cuplul indian format din Mahesh Bhupathi şi Leander Paes, cu 7-6 (8-6), 6-1, şi au făcut primul pas către o calificare istorică în semifinalele competiţiei. Tecău şi Lindstedt au trecut prin momente dificile în primul set, când au salvat două mingi de set în tie-break, după ce au câştigat patru puncte consecutive. Victoria de ieri le aduce câte 200 de puncte ATP, dar şi un cec în valoare de 22.500 de dolari.

„Am avut ceva emoţii, dar este normal când joci pe un astfel de teren. Totul este impresionant, de la prezentarea echipelor, la lumini şi la felul în care pregătesc organizatorii meciurile. Este ca la spectacol, dar în acelaşi timp te motivează la maxim. Să câştigi un meci pe un astfel de teren îţi dă o senzaţie inimaginabilă. Aş compara terenul cu arena principală de la Wimbledon, dar acolo ajungi în finală cu cinci victorii în spate şi este cu totul altfel. Am început cum ne doream, în forţă, şi totul părea sub control, însă, la 3-2, am avut şansa să închei game-ul cu un smash, nu am făcut, iar jocul s-a întors un pic. În tie-break, adversarii au jucat bine, am avut două mingi de set, dar am jucat atâtea meciuri importante în acest sezon, avem experienţă, ştiam că situaţia se poate întoarce şi am rămas calmi. Robert a returnat fenomenal, apoi a dat un lob impecabil şi am reuşit să câştigăm setul. În al doilea set am servit şi am returnat din ce în ce mai bine, dar chiar dacă pare un set câştigat uşor, ne-am luptat pentru fiecare punct. Ne bucurăm pentru victorie, dar trebuie să ne recuperăm rapid pentru că este doar un joc câştigat şi mai avem până la calificarea în semifinale. Nu mă gândesc la punctele acumulate sau la bani, chiar dacă unul dintre obiective este clasarea în primii zece la finalul sezonului. Mai mult îmi doresc să ieşim din grupe, să ne calificăm în finală şi să luptăm pentru titlu”, a mărturisit Tecău.

Constănţeanul a avut o galerie numeroasă în tribune, condusă chiar de tatăl său, Romeo Tecău: „Am simţit cum m-au susţinut pe tot parcursul jocului. Mă bucur să-l am alături pe tata şi să trăim împreună aceste momente”. Mâine, Tecău şi Lindstedt se vor duela cu cel mai bun cuplu din lume, fraţii americani Mike şi Bob Bryan, o victorie asigurându-le prezenţa în semifinalele turneului. „Ştim ce avem de făcut, trebuie să rămânem concentraţi şi să avem încredere”, a încheiat Tecău.