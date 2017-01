Start perfect pentru voleibalistele tricolore

La sfârşitul săptămânii trecute a debutat Liga Europeană la volei feminin, competiţie în care naţionala României face parte din Grupa C, alături de Croaţia, Turcia şi Belarus. După jocurile din prima etapă, în clasament conduc România şi Turcia, cu câte 6 puncte, departajate de punctaveraj, pentru că setaverajul este egal: 6:1! Rezultate: România - Croaţia 3:0 şi 3:1, Turcia - Belarus 3:1 şi 3:0.

„În meciul al doilea am jucat un pic mai slab, dar şi Croaţia a reacţionat după acea primă înfrângere cu 3:0. Am avut multe oscilaţii în joc, pentru că echipa mea a subestimat puţin echipa adversă. Sunt mulţumit de cele două victorii, dar mai avem câteva lucruri la care trebuie să insistăm, pentru a juca şi mai bine în viitor”, a declarat selecţionerul României, Darko Zakoc, după meciul de sâmbătă. „Ştiam că echipa croată nu o să cedeze aşa uşor, dar important este că am câştigat. Deşi scorul ar putea arăta aşa, nu cred că au fost victorii lejere”, a spus Nicoleta Manu, libero-ul naţionalei. „Este frumos că am câştigat de două ori în faţa Croaţiei şi de acum ne gândim la meciurile următoare. Liga Europeană este o competiţie importantă pentru noi şi ne dorim să ajungem cât mai departe”, a afirmat coechipiera sa, Nneka Onyejekwe. „Echipa mea a jucat mai bine ca vineri, dar încă facem foarte multe greşeli, ceea ce mă îngrijorează. România este o echipă care se apără foarte bine şi greşeşte puţin. Noi nu am avut pe nimeni din prima echipă la Constanţa, iar alte două jucătoare sunt operate recent. Cele cu experienţă vor juca şi ele în Liga Europeană, însă doar în ultimele etape”, a afirmat Irina Kirillova, selecţioner al naţionalei croate.

În etapa viitoare din Liga Europeană, naţionalele României vor evolua în Turcia. Meciurile sunt programate sâmbătă şi duminică: fetele joacă de la ora 17.00, băieţii de la ora 19.30.