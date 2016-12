Startul în Liga a II-a şi a III-a, amânat cu o săptămână

Întrunit ieri, la Bucureşti, Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis să amâne cu o săptămână startul campionatului în Liga a II-a şi în Liga a III-a. Motivul oficial îl reprezintă căldura excesivă, dar decizia federaţiei a fost influenţată şi de solicitarea mai multor cluburi, care se confruntă cu grave probleme financiare. Astfel, Liga a II-a va debuta pe 28 august, iar Liga a III-a pe 27 august. „Este un lucru anormal, într-un fotbal care nu mai are niciun fel de linie. Nu înţeleg de ce se stabilesc nişte reguli, pentru a fi apoi încălcate. Căldura este doar un pretext. Şi în Liga I se joacă pe căldură, tot de la ora 18.00, şi nu se întâmplă nimic”, a spus Paul Peniu, preşedintele Academiei “Gheorghe Hagi”, reprezentată în liga secundă de Viitorul Constanţa. Pentru a umple golul lăsat de această amânare, Viitorul va susţine un joc amical miercuri, în compania celor de la Delta Tulcea. „Noi suntem mulţumiţi de această amânare, mai ales că am început destul de târziu pregătirea. Săptămâna în plus ne va ajuta să punem la punct toate problemele”, a declarat, în schimb, directorul general al AFC Săgeata Năvodari, Mihai Terzi. Amânarea vine ca o “mănuşă” pentru FC Farul Constanţa, care încearcă să obţină aprobarea federaţiei pentru a lua startul în Liga a II-a, în ciuda numeroaselor datorii acumulate către jucători sezonul trecut. Oficialii constănţeni au reuşit să obţină acceptul unei părţi importante din foştii componenţi ai lotului pentru reeşalonarea plăţilor şi speră ca săptămâna viitoare să definitiveze actele necesare participării în campionat. În plus, lotul încropit de veteranii Cristi Şchiopu şi Ion Barbu, din juniori în vârstă de 17 şi 18 ani, ar putea fi întărit cu jucători mai experimentaţi pe ultima sută de metri. „Este cam târziu să anunţi amânarea, cu doar o săptămână înainte de start, când toate echipele şi-au stabilit să intre într-o formă sportivă bună. Ne-a dat peste cap tot programul”, a declarat Cristian Cămui, antrenorul formaţiei din Liga a III-a Callatis Mangalia. Totodată, Comitetul de Urgenţă al FRF a decis ca, în cazul retragerii din competiţii a unor cluburi, acestea să fie retrogradate două niveluri competiţionale, fără drept de promovare în următorii 5 ani competiţionali.