Startul returului în Liga a II-a nu s-a amânat

În ciuda zvonurilor, care dădeau ca sigură amânarea debutului returului Ligii a II-a la fotbal, Federaţia Română de Fotbal a anunţat, ieri, că prima etapă se va desfăşura conform programului, la sfârşitul acestei săptămâni. Decizia a fost luată în mod forţat de oficialii federaţiei, chiar dacă multe cluburi şi-au exprimat acordul verbal privind amânarea. Conform regulamentului, cererile grupărilor din liga secundă ar fi trebuit depuse la sediul FRF în scris şi doar 14 cluburi din cele două serii au făcut acest lucru. Chiar şi aşa, amânarea cu o săptămâna a startului ar putea fi validată azi, într-o şedinţă convocată pe ultima sută de metri, însă, printre reprezentanţii formaţiilor constănţene, părerile sunt împărţite.

„Ar fi şi bine, dar şi rău să se amâne prima etapă. Ne-ar ajuta, pentru că avem mulţi accidentaţi, dar şi pentru că am avea încă o săptămână la dispoziţie pentru a lucra la relaţiile de joc. Pe de altă parte, echipa a arătat că are poftă de joc şi băieţii abia aşteaptă meciurile amicale”, a explicat antrenorului Farului, Gică Butoiu.

„Eu cred că ar trebui să înceapă şi liga secundă, mai ales că s-a reluat şi Liga I. Doar în România se întâmplă să se întrerupă campionatul timp de trei luni. Terenul este bun, chiar dacă a fost îngheţat câteva zile. Echipa mea este pregătită. Am mare încredere că vom face un meci bun cu CF Brăila şi vom câştiga”, a adăugat Aurel Şunda, antrenorul celor de la Săgeata Năvodari.

„Poziţia noastră a fost mai mult decât neutră. Am discutat cu reprezentantul ligii secunde în Comitetul Executiv al FRF şi, din solidaritate cu celelalte cluburi, am trimis o adresă către federaţie prin care am comunicat că suntem de acord cu amânarea, cu rugămintea ca acelaşi lucru să se întâmple şi la juniori. Unele cluburi care au probleme cu terenul şi care au anunţat că vor amânarea nu s-au deranjat să trimită cereri scrise, astfel că nu s-a putut lua această decizie. Până la urmă, noi suntem avantajaţi dacă se joacă sâmbătă, pentru că ne-am făcut pregătirea din iarnă conform programului şi în condiţii foarte bune”, a completat Paul Peniu, preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”.