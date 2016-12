Starurile de la Eurovision la... „Mamaia” 2010!

Ediţia jubiliară din acest an a Festivalului de Muzică Uşoară „Mamaia”, care marchează 40 de ani de muzică la malul mării, se desfăşoară sub o zodie capricioasă. După ce organizatorii au făcut eforturi disperate pentru ca evenimentul să nu fie secerat, ca în cazul altor festivaluri de notorietate din ţară, sub tăişul nemilos al „crizei”, în prezent, aceştia sunt nevoiţi să reia jurizarea pentru sectiunea Creaţie, care fusese programată pe 4 august, din cauza plicurilor ajunse cu întârziere prin intermediul Poştei Române. Astfel, nu sunt puţine cazurile în care creaţiile depuse prin intermediul mjilocului amintit la sediul Fundaţiei „Fantasio” - societate prin care Consiliul Judeţean Constanţa a asigurat continuitatea acestei competiţii prestigioase - cu data limită de 30 iulie, n-au ajuns la destinaţie.

În această conjunctură, juriul, format din Mădălin Voicu (preşedinte), Titus Andrei, Andrei Tudor, Viorel Gavrilă şi Gabriela Scraba, se va întâlni, luni, pentru a examina toate creaţiile care au fost trimise până la data de 30 iulie, în condiţiile în care competitorii pot face dovada cu chitanţa emisă de Poştă.

Iată, însă, şi o noutate menită să-i însenineze pe iubitorii acestui festival cu tradiţie de la malul mării: ediţia actuală beneficiază de... un imn, realizat de îndrăgitul compozitor Adrian Romcescu, pe textul Danei Dorian. Piesa este interpretată de tinere personalităţi ale muzicii uşoare româneşti: Andreea Bălan, Lucia Dumitrescu, Irina Popa, Natalia Barbu şi Ionuţ Ungureanu (Provincialii).

●Surprize la ediţia jubiliară● După incertitudini, momente de stres şi frământări provocate de lipsa bugetului, în care organizatorii nu au putut estima nici măcar durata concursului, o altă veste bună pe care a reuşit să o anunţe, ieri, PR-ul evenimentului, Dana Andronie, este programul acestuia. Astfel, cortina Festivalului de Muzică Uşoară „Mamaia” 2010 se va ridica în seara de 26 august, la Teatrul de Vară Soveja, când pe scenă vor cânta câştigătorii acestei reputate competiţii până în anul... 1990! Cea de-a doua zi, 27 august, este rezervată câştigătorilor de trofee de după 1990, iar pe 28 august, va susţine un recital trupa câştigătoare a trofeului din anul 2004, Direcţia 5.

Ultima zi a festivalului, 29 august, va fi una cu totul specială... EuroMamaia! Astfel, colegii finalişti ai Paulei Seling & Ovi de la Eurovision sunt invitaţi pe scena Teatrului de Vară Soveja din Constanţa, gazda ediţiei din acest an. Chiar în acest moment, organizatorii poartă discuţii cu reprezentanţii ţărilor care s-au aflat în cursa de la Oslo.

O altă noutate este şi faptul că regizorul Petre Năstase va decerna, la rândul său, un premiu constând în realizarea unui videoclip pentru o piesă care concurează la secţiunea Creaţie. Producătorul muzical al Festivalului de Muzica Uşoară „Mamaia” 2010, Niki Constantinescu, va da publicităţii, până miercuri, lista cu candidaţii admişi în concurs la cele două secţiuni ale concursului, Interpretare şi Creaţie.