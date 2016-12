Statele cu sisteme antirachetă, ținte rusești

22:49:30 / 17 Aprilie 2015

astia vor razboi doar la noi...

Si americanii si rusii vor razboi la altii, numai la ei in tara, nu. Scutul antiracheta are scopul ca sa atraga atentia rusilor catre Europa, nu ca sa se uite dincolo de Pacific, catre vecinii si dusmanii lor reali, Americanii. Noi Europenii sintem doar niste marionete cu care Americanii facce vor. Ne pot arunca si in razboi fara sa fie necesar daca vor.