Statele occidentale îşi revizuiesc politica privind imigraţia ilegală

Ţările europene şi Statele Unite şi-au revizuit legislaţia privind imigraţia ilegală, în faţa afluxului tot mai mare de străini, impunînd o serie de restricţii, în special de natură profesională, pentru limitarea numărului acestora.

Peste 24.000 de africani au venit în Insulele Canare, de la începutul acestui an, mulţi dintre ei sosind în arhipelagul spaniol de pe coasta africană în bărci improvizate. Italia, Franţa şi Spania au solicitat în scris Uniunii Europene să iniţieze o luptă comună împotriva imigraţiei ilegale şi să dezbată o serie de măsuri la reuniunea neoficială din 20 octombrie, din Finlanda, a statelor comunitare. În faţa numărului tot mai mare de imigranţi ilegali, statele occidentale şi-au revizuit politica privind imigraţia. Marea Britanie a introdus o politică restrictivă în august, pe bază de puncte, pentru a integra doar imigranţii calificaţi. Aceste măsuri ar trebui aplicate şi viitoarelor state membre, România şi Bulgaria. Proiectul ministrului britanic de Interne, John Reid, vizează o monitorizare mai eficientă a graniţelor, care cuprinde şi obligativitatea unor documente biometrice pentru "cetăţenii statelor cu risc sporit", pînă în 2008, dar şi o accelerare a procedurilor de analiză a cererilor de azil, astfel încît să fie acoperite 75% dintre noile cazuri pînă în 2009 şi 90% pînă în 2011. Germania şi-a deschis graniţele unui număr limitat de imigranţi calificaţi, începînd cu 1 ianuarie 2005, permiţînd recrutarea străinilor instruiţi, precum ingineri, specialişti IT şi oameni de ştiinţă. Noile legi au simplificat procedurile de acordare a rezidenţei, iar studenţii străini din Germania au la dispoziţie un an pentru a-şi căuta de lucru după ce au absolvit. Imigranţii trebuie să frecventeze obligatoriu cursuri de limbă germană şi de integrare în noua societate. Olanda, care a renunţat la tradiţionala toleranţă pentru a adopta unele dintre cele mai dure legi împotriva imigraţiei ilegale din Europa, a instituit, în martie, obligativitatea ca străinii să studieze limba olandeză şi cultura în cadrul unor cursuri care însumează 375 de ore. Spania, principala poartă de intrare a imigranţilor africani în Europa, a aprobat o serie de noi legi în decembrie 2004, printre care şi regularizarea a circa 60.000 de imigranţi ilegali. Potrivit noii legislaţii, un imigrant care deţine un contract de cel puţin şase luni şi este înregistrat la primărie şi la oficiul de asistenţă socială, poate primi dreptul la rezidenţă, atîta timp cît nu are cazier juridic.

În Statele Unite, Senatul, dar nu şi Camera Reprezentanţilor, a aprobat un proiect de lege sprijinit de administraţie, care acordă o amnistie parţială, creează un program temporar de muncă şi reglementează situaţia a aproximativ 12 milioane de imigranţi ilegali. Camera Reprezentanţilor a votat la 14 septembrie în favoarea ridicării gardului care se află de-a lungul frontierei cu Mexic.