Statele Unite - Proces de corupţie

Benon Sevan, singurul oficial al Naţiunilor Unite pus sub acuzare pentru activităţi desfăşurate în cadrul programului Petrol contra Hrană şi Ephraim Nadler, cumnatul fostului secretar general Boutros Boutros-Ghali, au fost puşi sub acuzare de un tribunal federal din Manhattan, în statul american New York, sub acuzaţia de corupţie. Benon Sevan este suspectat că ar fi primit mită suma de 160.000 de dolari, oferită de Ephraim Nadler din partea fostului regim irakian, condus de Saddam Hussein. Autorităţile americane au emis mandate de arestare pe numele celor doi. Primul este cetăţean al Republicii Cipru, stat care nu extradează, iar Ephraim Nadler are dublă cetăţenie, egipteană şi americană, avînd domicilii în Manhattan şi Europa.