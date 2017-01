Statele Unite au redevenit, după 15 ani, motorul economiei mondiale

Statele Unite ale Americii au redevenit motorul economiei mondiale, după 15 ani în care acest rol a fost deținut de China şi alte pieţe emergente, relatează Bloomberg. Cea mai mare economie a lumii va înregistra în acest an o creştere de cel puţin 3,2%, cea mai bună performanţă după 2005, susţinută de scăderea şomajului, care a dus la cheltuieli de consum mai mari, potrivit analiştilor băncilor JPMorgan Chase, Deutsche Bank şi BNP Paribas. Potrivit datelor FMI, va fi pentru prima oară după 1999 când avansul economic al Statelor Unite nu va fi sub cel al economiei mondiale. "SUA sunt din nou motorul economiei mondiale. Economia are o performanţă stelară, este în cea mai bună formă după anii '90", a declarat Allen Sinai, director general la Decision Economics în New York. Ca cel mai recent semn al redresării SUA, Departamentul Muncii a anunţat vineri că angajatorii au creat 252.000 de locuri de muncă în decembrie, iar rata şomajului a coborât la 5,6%, cel mai redus nivel după iunie 2008. Circa 3 milioane de americani au găsit locuri de muncă în 2014, cei mai mulţi din aproape 15 ani, semn că angajatorii sunt optimişti că în SUA cererea va continua, chiar dacă pieţele externe au probleme. Unul dintre motivele pentru care decalajul economic dintre SUA şi restul lumii este în creştere este succesul cu care americanii au redus îndatorarea excesivă. Rata creditelor de consum neperformante din Statele Unite a atins un minim record de 1,51% în trimestrul al treilea, potrivit datelor Asociaţiei Bancherilor Americani, sub media ultimilor 15 ani, de 2,3%. Aceste credite includ împrumuturile prin carduri de credit, pentru achiziţia de automobile şi îmbunătăţirea locuinţelor. Un alt factor pozitiv este scăderea cu peste 40% a preţului petrolului în 2014, care a permis ieftinirea carburanţilor.