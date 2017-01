Statele Unite, mai nesigure şi obosite, la şase ani de la atentate

Anul acesta, 11 septembrie a căzut tot într-o marţi şi, de această dată, la New York a plouat, accentuînd, parcă, tristeţea şi disperarea celor care s-au adunat să comemoreze amintirea celor dragi care au pierit în atentatele ce au schimbat faţa lumii. New-yorkezii s-au străduit să comemoreze atentatele de la 11 septembrie în modul consacrat în ultimii şase ani. De altfel, în toate oraşele americane, comemorarea a avut acelaşi impact emoţional ce a cuprins mentalul colectiv american şi a dominat discursul politic american în ultimii şase ani, un impact ce nu va dispărea curînd, susţin analiştii. Municipalitatea din New York a marcat evenimentul aşa cum a făcut-o în ultimii şase ani, printr-o ceremonie solemnă în cursul căreia au fost citite numele celor 2.750 de persoane nevinovate care au murit în atentatul de la World Trade Center. \"Cred că una din provocările pe care noi ca societate le avem este modul în care menţinem vie amintirea atentatelor de la 11 septembrie şi transmiterea lecţiilor învăţate atunci pentru alte generaţii\", a delarat primarul New York-ului, Michael Bloomberg. Acesta a încercat să transfere ceremonia în alt loc, deoarece Ground Zero, zona unde s-au aflat turnurile gemene de la World Tarde Center, este, acum, şantier de construcţii. Familiile victimelor au protestat faţă de decizia primăriei care le-a permis, însă, să aibă acces limitat în această zonă. Şi preşedintele Bush a păstrat, la Casa Albă, un moment de reculegere în memoria victimelor.

2.993 de victime

Sintagma 9/11, creată după modelul american de a enumera luna înaintea datei, simbolizează întreaga experienţă asociată cu atentatele care au vizat World Trade Center, Pentagonul şi avionul care s-a prăbuşit pe un cîmp din statul Pennsylvania. Numărul total al victimelor este de 2.993, printre care şi cei 19 terorişti. \"Este genul de eveniment care nu se va diminua din punct de vedere emoţional pînă cînd toţi cei în viaţă în momentul producerii atentatelor nu vor muri\", a declarat Lary Sabato, directorul Centrului de Politici din cadrul Universităţii Virginia. \"Va mai trece ceva timp. Abia în anii \'60 s-a putut vorbi despre atacul de la Pearl Harbour în mod raţional, fără a folosi diferite epitete la adresa japonezilor\", a declarat acesta. Atentatele de la 11 septembrie 2001 nu pot fi însă detaşate de mediul politic, în special în actualele împrejurări în care primarul de atunci al New York-ului, Rudolph Giuliani, candidează la prezidenţialele din SUA. El conduce detaşat în cursa internă a Partidului Republican, graţie poziţiei ferme pe care a avut-o în ziua atentatului de la WTC şi angajamentului asumat că va asigura securitatea ţării. Mai multe asociaţii ale familiilor victimelor de la 11 septembrie s-au opus prezenţei lui Giuliani la ceremonia comemorativă, de teamă că acesta ar profita de eveniment pentru a-şi promova aspiraţiile prezidenţiale.

\"Avem parte de mai multă siguranţă?\"

Presa din SUA remarca, ieri, oboseala şi nervozitatea americanilor care, în pofida efortului făcut de Casa Albă împotriva terorismului, nu cred că au parte de mai multă securitate. Dimpotrivă, lumea în care trăiesc le pare mai nesigură, iar administraţia Bush este considerată principala responsabilă pentru acest lucru. \"Avem parte de mai multă siguranţă?\", se întreabă “Washington Post”, care consideră că ameninţarea teroristă asupra SUA este mai mare ca oricînd, în pofida promisiunilor Casei Albe de a apăra poporul american de acest pericol major. “De fiecare dată, 11 septembrie este o zi de reflecţie”, scrie “Sun Times”. “În cei şase ani scurşi de la atentatele din SUA, Europa a fost mult mai greu lovită de terorism, iar locuitorii bătrînului continent se întreabă de ce”, atrage atenţia “International Herald Tribune”. “Nu există răspunsuri uşoare, dar cei 1,4 miliarde de musulmani datorează lumii un răspuns şi un remediu”, se afirmă în paginile cotidianului german “Bild”. Angajaţii centrului de medicina muncii Mount Sinai din New York au fost acuzaţi că au exagerat rezultatele cercetărilor privind consecinţele traumatice ale atentatelor de la 11 septembrie 2001 asupra locuitorilor metropolei americane, se afirmă în cotidianul francez “Le Monde”. Mai mulţi tineri europeni care au renegat religia islamică au lansat o campanie, cu ocazia comemorării atentatelor şi şi-au îndemnat confraţii să renunţe la această credinţă, considerată responsabilă de intoleranţa ce a făcut posibilă tragedia din SUA, scrie cotidianul britanic “The Times”.

Al-Qaida ameninţă din nou

O nouă înregistrare video ce cuprinde şi un mesaj al liderului reţelei al-Qaida, Osama bin Laden, a fost publicată marţi, pe Internet, la comemorarea a şase ani de la atentatele din 11 septembrie. O voce identificată ca fiind a lui bin Laden îl elogiază pe Waleed al-Shehri, teroristul saudit care se afla la bordul cursei 11 a companiei American Airlines care a lovit turnul de nord al complexului World Trade Center. Înregistrarea de 47 de minute a fost procurată de expertul în terorism Laura Mansfield înainte de a fi publicată pe o serie de site-uri islamiste care au mai prezentat mesaje anterioare ale reţelei al-Qaida şi ale altor grupări radicale. Mesajul în limba arabă este însoţit de o fotografie a lui bin Laden şi de o subtitrare în limba engleză. Înregistrarea conţine, în special, testamentul video al lui al-Shehri, care lasă posterităţii acest mesaj. Vocea şi fotografia care îl înfăţişează pe ben Laden par similare celor identificate pe o înregistrare video a liderului islamist dată publicităţii săptămîna trecută. Site-urile islamiste avertizează de cîteva săptămîni că vor primi “veşti bune, în curînd, de la şeicul Osama bin Laden”. Înfăţisarea celui mai căutat terorist din lume din ultimele înregistrări video îi intrigă pe şefii serviciilor americane de informaţii. Barba lui, de obicei căruntă şi încîlcită, pare tunsă şi vopsită. Întrebările au curs, luni, într-o audiere din Senat consacrată ameninţărilor teroriste, la care au participat şi responsabili ai serviciilor americane de informaţii. Directorul serviciilor americane de informaţii, Michael McConnell, a negat ipoteza că bin Laden îşi foloseşte părul pentru a trimite semnale membrilor al-Qaida. \"Deocamdată, nu credem că este un semnal. De fapt, nu ştim dacă e vopsită sau tunsă, adevărată sau falsă, dar este unul din lucrurile pe care încercăm să le verificăm. În ce priveşte locul în care Osama s-ar ascunde, ministrul de Externe din Afganistan a declarat că sigur nu este în ţara sa, dar a adăugat că nu ştie care ar putea fi locaţia liderului al-Qaida.