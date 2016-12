Staţie publică de montă pentru cabaline

Microrezervaţia Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa se reinventează în fiecare an. Dacă anul trecut conducerea CMSN a diversificat numărul şi speciile de animale ce pot fi văzute în Microrezervaţie, anul acesta instituţia a decis să vină şi în sprijinul deţinătorilor de animale din Dobrogea. Cum? Înfiinţând în Microrezervaţie o staţie publică de montă. Şi nu este pus la „bătaie“ orice cal, ci un exemplar superb de cal de sport românesc adus de la herghelia Jegălia. Prin urmare, deţinătorii de cabaline care doresc să-şi mărească numărul de exemplare şi să „împrospăteze“ linia genealogică a cailor din propria curte pot aduce iepele la Microrezervaţie pentru montă. „În judeţul Constanţa avem mulţi armăsari pur sânge arab, dar se doreşte ameliorarea speciei. Calul de sport românesc este mai mare şi mai frumos, aşa că deţinătorii de iepe care vor să obţină produşi de valoare mai mare şi de talie asemenea pot veni aici“, a declarat directorul CSMN, Adrian Bîlbă.

CAL DE SPORT VS PUR SÂNGE ARAB La „serviciile“ oferite de armăsarul Jurat a apelat, ieri, Iancu Polifronie, un crescător de ovine din satul Vadu. El deţine două exemplare de pur sânge arab şi a decis să diversifice speciile de cai. „Cine iubeşte animalele, are grijă de ele. Asta e atitudinea pe care o am în privinţa oilor şi o extind şi asupra celorlalte animale pe care le am. Doar cine nu are animale nu ştie să le aprecieze şi să le îngrijească aşa cum ar merita. Pentru că am cai de rasă, am decis să dezvolt şi această latură. Am hotărât să aduc o iapă pur sânge arab la montă cu o altă rasă la fel de apreciată“, a declarat Polifronie. Cei care vor să vină la Microrezervaţie cu iepele trebuie însă să prezinte certificatul medical şi pe cel de identificare ale animalului.