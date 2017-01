Statistici alarmante!

În prezent, doi – trei copii sunt depistaţi, într-o singură lună, cu diabet, în vreme ce până în 1990 se înregistra doar un caz pe an, atrage atenţia preşedintele Asociaţiei “Sweet Land”, Liliana Moldoveanu. În acest sens, reprezentanţii asociaţiei au demarat un amplu proiect de informare, “scopul fiind de a aduce în atenţia tinerilor toate informaţiile de care au nevoie pentru a adopta un stil de viaţă sănătos, menit să evite eventualii factori declanşatori şi, în acelaşi timp, sprijin pentru cei care deja suferă de această boală”. Preşedintele “Sweet Land” explică faptul că diabetul este o afecţiune cronică gravă care, printr-o monitorizare atentă şi un tratament adecvat, poate fi ţinută sub control. “Puteţi veni şi voi în sprijinul copiilor şi tinerilor cu diabet donând 2% din impozitul pe venit. Formularul 230 dar şi alte detalii le găsiţi pe pagina web a ONG-ului, http://www.sweetland.ro, iar 2% din impozitul pe venit poate salva vieţi!”, spune Liliana Moldoveanu. Asociaţia Sweet Land Constanţa este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, înfiinţată în 2008. Echipa care se implică în ajutorarea copiilor şi tinerilor insulino-dependenţi lucrează voluntar. Până în prezent are 138 de membri: copiii şi tinerii insulinodependenţi din judeţul Constanţa, părinţi, cadre medicale, elevi, studenţi voluntari şi jurnalişti. Voluntarii Asociaţiei copiilor şi tinerilor cu diabet “Sweet Land” s-au deplasat la Colegiul Carol din Constanţa, pentru a le oferi informaţii tinerilor.