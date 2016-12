Statistici îngrijorătoare legate de fumat!

50% la sută dintre tinerii de 15 – 16 ani din România au fumat cel puțin o dată în viață, 30% dintre ei au fumat în ultimele 30 de zile, iar 23% au fumat prima țigară la vârsta de 13 ani sau mai devreme. Acestea sunt datele îngrijorătoare ale studiului ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Despre aceste date și despre strategia pe care o are Ministerul Sănătății pentru atingerea obiectivului “2035 – România fără tutun”, se va vorbi la conferința de presă de luni, 26 septembrie, la care vor participa Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și dr. Magda Ciobanu, expert OMS.

De asemenea, vor fi aduse în discuție și recentele amendamente aduse legii privind fumatul în spațiile publice, care pun în pericol sănătatea românilor.