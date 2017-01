Statistici slabe pentru Săgeata

Ajunsă pe loc retrogradant în clasamentul Ligii 1 la fotbal (locul 15, cu 25 de puncte), cu nouă etape înaintea finalului sezonului, Săgeata Năvodari se numără printre echipele cu cele mai slabe performanţe. Năvodărenii au cea mai proastă apărare din prima ligă, la egalitate cu FC Viitorul, încasând până acum 42 de goluri. Totuşi, defensiva pare să se fi întărit de la venirea antrenorului Cătălin Anghel, în cele şase meciuri disputate în acest an primind doar şase goluri. Tehnicianul grupării de pe litoral nu a rezolvat însă problema atacului, deşi îi are la dispoziţie pe spaniolul Emilio Guerra, transferat în această vară, şi pe Mihai Roman II, care a revenit după o lungă accidentare. Năvodărenii au înregistrat o adevărată contraperformanţă, marcând doar de trei ori în acest an. Două dintre reuşite i-au aparţinut lui Guerra, care a confirmat astfel speranţele oficialilor de la Săgeata. Mai îngrijorător, gruparea de pe litoral nu a putut să marcheze în poarta celor mai slabe echipe din campionat, FC Viitorul şi Corona Braşov.

PROGRAM INFERNAL Cu -11 în clasamentul “adevărului”, Săgeata are mari probleme în tentativa de a-şi îndeplini obiectivul, menţinerea în prima ligă, mai ales că o aşteaptă un program infernal în final de sezon. Năvodărenii au programate cinci meciuri pe teren propriu, primul, luni, 7 aprilie, de la ora 19.30 (în direct la Dolce Sport 1), cu Universitatea Cluj, în etapa a 26-a, fiind şi cel mai important. Apoi va veni la Constanţa una dintre candidatele la Cupele Europene, Petrolul Ploieşti, după care vor urma trei formaţii aflate la mijlocul clasamentului şi care vor juca fără presiune, Ceahlăul Piatra Neamţ, Concordia Chiajna şi CFR Cluj. Şi mai dificile se anunţă deplasările, elevii lui Cătălin Anghel dând piept cu trei formaţii cu pretenţii la un loc în Europa, Pandurii Tg. Jiu, Astra Giurgiu şi Dinamo Bucureşti, dar şi cu una dintre contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării, Oţelul Galaţi.