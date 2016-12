Staţiune turistică proiectată de elevii mircişti

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa au realizat un nou proiect inedit pentru ţărmul Mării Negre. Este vorba despre o staţiune turistică, ştiinţifică şi educaţională, în zona Tuzla, pe ţărmul mării, al cărei plan a fost realizat de 13 elevi mircişti. „Este vorba despre un teren pietros, virgin. Am propus ocuparea zonei cu un complex construit pe conceptul casă pasivă”, a declarat profesorul Ion Băraru, din cadrul CNMB, coordonatorul echipei. Potrivit elevei Dana Pisică, din clasa a XI-a A, unul dintre participanţii la proiect, s-a dorit extinderea conceptului de casă pasivă (alimentare proprie cu energie electrică şi căldură prin panouri solare, turbine eoliene etc.). Staţiunea are două componente: terestră şi acvatică. „Componenta terestră va fi construită în promontoriul din zona aleasă. Aici vor fi camere de locuit, săpate în peretele falezei, în trepte. Construcţia va consolida faleza”, a declarat Dana Pisică. În largul mării, în dreptul promontoriului, va fi realizată componenta acvatică, un dom ancorat de fundul mării. Aici vor fi amplasate laboratoare de cercetare, săli de curs pentru elevi, săli de conferinţe, dar şi restaurante, saloane spa şi săli cinematografice pentru turişti. Materialele folosite pentru construcţie provin din zona Dobrogei. Proiectul mirciştilor a fost prezentat ieri, autorităţilor locale, în cadrul şedinţei Consiliului Local Municipal Constanţa (CLC). Primarul Radu Mazăre şi consilierii locali i-au felicitat pe elevii CNMB pentru planul realizat şi s-au arătat încântaţi de iniţiativa acestora.