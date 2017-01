Stațiunea Mamaia are spot de promovare în limba rusă

Spotul de promovare în limba rusă a stațiunii Mamaia va fi prezentat, luni, în premieră pentru operatorii români, după ce săptămâna trecută a fost lansat la Moscova, în cadrul proiectului-pilot „Descoperă România”, a declarat luni pentru Agerpres, Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT).

„Spotul oficial a fost bine primit de agențiile cu care ne-am întâlnit la Moscova. Am dorit să mergem către ei cu acest spot pentru că ni s-a reproșat că nu există materiale de promovare a destinațiilor turistice românești în limba rusă. Astăzi va fi lansat pentru toate agențiile de turism și hotelierii din România. Spotul a fost realizat numai din taxa de promovare a stațiunii. Din aceeași bani am făcut și broșurile de prezentare cu care am mers la discuțiile cu turoperatorii din Federația Rusă. Din păcate, Mamaia nu avea broșuri de prezentare”, a precizat Corina Martin.

Versiunea în limba rusă a spotului de promovare a stațiunii Mamaia urmează celor din limba italiană, ebraică, poloneză.