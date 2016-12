Staţiunea Mamaia, în topul preferinţelor familiilor

Staţiunea Mamaia rămâne în topul preferinţelor turiştilor din România, chiar şi atunci când vine vorba de turismul familial. Potrivit unui studiu realizat de agenţia de turism Bibi Touring Ploieşti, una dintre primele zece agenţii din România, specializată în turismul intern, Mamaia este destinaţia favorită a familiilor care merg pe litoral, cu o pondere de peste 50%. Pe locurile următoare se situează staţiunile Eforie Nord, cu 12%, Neptun, cu 9% şi Jupiter cu 7%. „Pentru acest an, din ceea ce am constatat la înscrierile timpurii, aproximativ 31% dintre românii care au cumpărat pachete turistice sunt familii cu copii. Dintre aceştia, aproximativ 60% au un copil, peste 30% doi copii şi restul mai mulţi”, a declarat, ieri, Adrian Voican, director general al Bibi Touring. Agenţia operează cu peste 180 de hoteluri de pe litoralul românesc, iar preţurile pentru adulţi, de persoană, variază de la 150 lei, pentru un sejur la două stele, până la 2.900 lei, pentru un pachet de cinci stele. „Nu am curaj să risc să spun dacă vânzările pe litoral vor fi sau nu în creştere în acest an. Au fost doi ani şi jumătate foarte grei. Anul trecut, Bibi Touring şi-a crescut numărul de turişti cu 25%, dar valoarea vânzărilor a stagnat”, a spus Vican, care a adăugat că în acest an preţurile pe litoral vor fi similare celor din 2010. Programul „Înscrieri timpurii”, derulat de Asociaţia naţională a Agenţiilor de Turism, se va încheia pe 31 martie. Până la acea dată românii mai pot achiziţiona pachete turistice la preţuri reduse.