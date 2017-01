Statuia din ceară a lui Michael Jackson, expusă din nou

Muzeul figurilor de ceară Madame Tussauds din Washington expune, din nou, statuia lui Michael Jackson, care a fost retuşată în vederea comemorării unui an de la moartea regelui muzicii pop. ”Madame Tussauds D.C. se alătură celorlalte nouă muzee de profil care, pornind din Shanghai şi până la New York, marchează astfel un an fără Michael Jackson”, se arată într-un comunicat al muzeului. Statuia lui Michael Jackson poate fi admirată alături de replici din ceară ale altor numeroşi artişti, politicieni şi sportivi. Michael Jackson va fi comemorat, în aceste zile, pe toate meridianele, prin diferite evenimente de stradă şi programe de radio şi televiziune speciale. Fanii artistului vor avea acces şi în Cimitirul Forest Lawn, unde este înmormântat artistul. Michael Jackson a încetat din viaţă la 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei intoxicaţii acute cu medicamentul Propofol.