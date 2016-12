Statuia Libertăţii din New York, evacuată în urma unei ameninţări false cu bombă

Sute de turişti au fost evacuaţi de la Statuia Libertăţii şi de pe Insula Libertăţii din New York, vineri, în urma unei ameninţări cu bombă, care ulterior s-a dovedit a fi falsă, relatează BBC News Online. "Vor arunca în aer Statuia Libertăţii", a anunţat o persoană care a sunat la numărul de urgenţă 911, potrivit autorităţilor americane. Poliţia federală a mobilizat echipe cu câini special antrenaţi care au descoperit "o zonă de interes" la baza statuii, după care insula a fost evacuată. În urma verificărilor, zona a fost declarată sigură. Departamentul de pompieri a anunţat că a fost contactat la ora locală 12.57 (19.57, ora României) pentru a investiga un "pachet suspect". Statue Cruises, care organizează excursii la Monumentul Naţional Statuia Libertăţii şi pe Insula Ellis, a afirmat că circulaţia feriboturilor a fost oprită după ce oficialii au descoperit un pachet suspect pe Insula Libertăţii. Karen Mason, în vârstă de 68 de ani, din Cincinnati, Ohio, a declarat că tocmai urcase la bordul unei ambarcaţiuni pe Insula Ellis, la ora 12.40 (19.40, ora României). "Dintr-o dată, au spus Debarcarea, debarcarea. Trebuie să evacuăm nava", a precizat ea. "Am văzut elicoptere şi am ştiut că ceva se întâmplă", a adăugat femeia. Statuia Libertăţii a fost un cadou făcut de Franţa Statelor Unite în 1886, în semn de recunoaştere a prieteniei dintre cele două ţări.