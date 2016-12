Reprezentanţii American Corner din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius” din Constanţa vor organiza, pe 14 ianuarie, activitatea intitulată „The Statue of Liberty: A Gate Symbol to America” (Statuia Libertăţii: o poartă simbol către America). Activitatea se va desfăşura în două sesiuni, începând cu orele 16.30 şi 18.00. La manifestare au fost invitaţi studenţii de la specializarea Drept şi Administraţie Publică, anii I şi II. Aceştia vor asculta istoria Statuii Libertăţii, prezentată de masterandul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius” Vanina Szekely şi vor urmări filmul documentar „The Statue of Liberty” (1985), în regia lui Ken Burns. Statuia Libertăţii sau „Liberty Enlightening the World” (Libertatea Luminând Lumea) este un monument în portul „Liberty Island” din oraşul New York. A fost plasat în anul 1886 la intrarea portului de pe insulă cu scopul de a transmite călătorilor sosiţi salutul de bun venit pe pământ american. Statuia este un cadou al Franţei făcut Statelor Unite ale Americii cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenţei. În interiorul său se află un muzeu. Statuia reprezintă zeiţa libertăţii care stă cu un picior pe lanţul rupt al sclaviei. Scheletul metalic al statuii a fost proiectat de inginerul Gustave Eiffel, faimosul arhitect, inginer structural şi constructor al Turnului Eiffel. Statuia Libertăţii este un simbolul preferat al luptătorilor pentru libertate. Aceasta reprezintă libertatea care luminează întreaga lume şi a devenit rapid emblema SUA.