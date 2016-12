Statuia Libertăţii se va redeschide la 4 iulie

Închisă publicului după trecerea uraganului Sandy, în luna octombrie, Statuia Libertăţii va putea fi vizitată din nou, cu începere din 4 iulie, de Ziua Naţională a SUA, a anunţat secretarul american de Interne, Ken Salazar. Monumentul istoric va rămâne astfel închis pentru o perioadă de peste opt luni, spre marea dezamăgire a turiştilor. Simbol al New Yorkului, Statuia Libertăţii este vizitată în fiecare an de circa trei milioane de persoane şi generează venituri de zeci de milioane de dolari. Statuia cu o înălţime de 93 de metri şi cântărind peste 200 de tone nu a fost afectată de uraganul care a lovit metropola americană la 29 octombrie, însă cele două debarcadere, printre care cel folosit zilnic de mii de turişti, au fost spulberate de furtună. Reţelele electrice şi de telefonie au fost distruse, iar aleile de promenadă, devastate de apă şi vânt. Uraganul Sandy a trecut la o zi după cea de-a 126-a aniversare a Statuii Libertăţii şi redeschiderea coroanei sale în urma lucrărilor de modernizare ce au durat un an şi au costat 30 de milioane de dolari.