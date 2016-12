Statuie a lui Iisus, într-o expoziţie cu opere de artă vandalizate

O statuie a lui Iisus va fi prezentată pentru prima dată publicului, la deschiderea unei expoziţii găzduite de Tate Britain din Londra, cu opere de artă vandalizate de-a lungul timpului. Secole de-a rândul, operele de artă au fost distruse, modificate, vandalizate. Acest fenomen este prezentat în expoziţia „Art under Attack: Histories of British Iconoclasm“, în traducere „Arta sub atac: istorii ale iconoclasmului britanic“, care se va deschide pe 2 octombrie. Cele mai vechi obiecte care vor fi prezentate în expoziţie sunt din secolul XVI.

Statuia lui Iisus, care este, de altfel, piesa centrală a expoziţiei, a stat ascunsă sute de ani sub podeaua unei capele din Londra. Statuii intitulate „Hristos mort”, care este datată 1500-1520, îi lipsesc coroana de spini, braţele şi gambele, modificări care, cel mai probabil, sunt rezultatul unui atac brutal al reformatorilor religioşi din secolul XVI. „A fost o expoziţie foarte greu de organizat pentru că, în principiu, avem de-a face cu fragmente de opere de artă”, a declarat directoarea Tate Britain, Penelope Curtis. Statuia a fost descoperită sub duşumeaua capelei de la Mercers\' Hall din centrul Londrei, în 1954. Experţii cred că statuia a fost îngropată pentru a fi protejată de distrugeri şi mai mari.

Printre exponate se numără fragmente din statuia lui William al III-lea şi din Columna lui Nelson, care au fost distruse la Dublin, în urma atacurilor antibritanice în 1928 şi 1966. Curatorii subliniază că expoziţia nu grupează opere afectate de acte de vandalism aleatoriu, ci că fenomenul studiat este iconoclasmul, actele de distrugere inspirate de o ideologie sau orientate împotriva unei ideologii. Expoziţia arată şi faptul că unii creatori au folosit forţa de distrugere ca pe o forţă creativă, drept dovadă stă un exponat inedit, un pian distrus de Ralph Montanez Ortiz, care va fi prezentat simultan cu o înregistrare audio.