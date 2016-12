Statul a împrumutat 200 milioane lei

Finanţele au atras ieri 200,4 de milioane lei prin vânzarea de obligaţiuni de stat cu maturitate de zece ani, doar două treimi din valoarea programată, de 300 milioane lei, la un randament mediu de 7,1%, similar celui de la precedenta operaţiune pentru astfel de titluri. Randamentul mediu acceptat la licitaţia de ieri a fost tot de 7,1% pe an, iar cererea totală a băncilor s-a ridicat la 787,27 milioane lei. Cea mai recentă licitaţie pentru obligaţiuni pe zece ani a fost organizată de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pe 22 iulie, când au fost vândute titluri de 103 de milioane lei, un sfert din valoarea programată, de 400 milioane lei, la un randament mediu de 7,1%. Prin operaţiunea de ieri s-a redeschis o emisiune lansată în 2007, astfel că titlurile vor avea scadenţă în 2017. În august, MFP a vândut doar certificate de trezorerie, respectiv titluri cu scadenţa de cel mult un an, în valoare totală de trei miliarde de lei, în condiţiile în care a refuzat două oferte pentru vânzarea de obligaţiuni cu maturitatea de cinci, respectiv trei ani, pe motiv că randamenele solicitate de către bănci erau prea mari. Pentru luna septembrie, Finanţele au programat să vândă titluri de stat de 4,6 miliarde de lei, din care 87%, respectiv patru miliarde de lei, reprezintă certificate de trezorerie. De la începutul acestui an, Ministerul Finanţelor a împrumutat de la băncile comerciale, prin vânzarea de titluri de stat, 26,01 miliarde lei.