Statul american Iowa dă, astăzi, startul cursei pentru Casa Albă

Cea mai îndelungată şi mai scumpă campanie prezidenţială din istoria SUA se confruntă cu un prim moment al adevărului astăzi, cînd alegătorii din Iowa, stat mic şi rural din regiunea centrală, îşi vor desemna favoriţii din tabăra democraţilor şi republicanilor. Mai multe sondaje contradictorii au fost publicate marţi, reflectînd marea incertitudine a acestor prime consultări în vederea selectării candidaţilor democrat şi republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie. Pretendenţii la Casa Albă au parcurs în întregime, în ultimele luni, Iowa, stat cu mai puţin de trei milioane de alegători, dintre care 95% albi. Ei nu au precupeţit niciun efort pentru a atrage alegătorii, cheltuind milioane de dolari în deplasări, mitinguri şi, mai ales, spoturi pentru televiziune. Iowa este un stat care în mod tradiţional face surprize. Aici au ieşit din umbră Jimmy Carter în 1976, Walter Mondale în 1984 şi John Kerry în 2004. Cinci din ultimii şapte învingători la caucusurile din Iowa au obţinut ulterior învestitura partidului lor. Aceasta nu este însă o regulă. În 1988, candidaţii care au obţinut învestitura celor două partide, Michael Dukakis şi George H. Bush, ieşiseră abia pe locul trei în Iowa. Una dintre necunoscutele scrutinului este participarea. Alegătorii trebuie să voteze toţi în acelaşi timp şi nu la ora la care le este mai comod, ceea ce reprezintă un dezavantaj. Democraţii îşi vor începe primarele la ora locală 18.30 (vineri 02.30, ora României), iar republicanii la ora 19.00 (03.00 ora României), adică la lăsarea serii şi pe un frig glacial. Pentru a minimaliza acest dezavantanj, candidaţii au recrutat mii de voluntari, adesea studenţi, pentru a ajuta alegătorii să se deplaseze spre una din cele 1.784 de secţii de vot deschise în tot statul.

La democraţi, tînărul senator de Illinois, Barack Obama şi fosta Primă Doamnă, Hillary Clinton, conduc cursa. Obama se clasează primul într-un sondaj publicat de “Des Moines Register”, cel mai important cotidian din Iowa, în timp ce Clinton îl devansează în alte două sondaje difuzate de CNN şi postul public C-Span. În ceea ce îi priveşte pe republicani, fostul guvernator de Arkansas, Mike Huckabee, îl devansează pe fostul guvernator de Massachusetts, Mitt Romney, în două sondaje (“Des Moines Register” şi C-Span). El este, dimpotrivă, devansat de Romney în sondajul CNN. Orice pronostic serios cu privire la rezultatele acestor prime consultări în vederea selectării candidaţilor democrat şi republican pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie pare imposibil din cauza extremei inconsecvenţe a electoratului şi a sistemului complex al caucusului (adunări ale alegătorilor) care constituie, în acelaşi timp, un exemplu de democraţie directă şi o veritabilă încîlceală procedurală. La scrutin nu pot lua parte decît alegătorii afiliaţi celor două partide, dar oricine se poate înscrie sau ieşi dintr-un partid chiar în ziua votului.

Pentru prima oară în istoria SUA, o femeie, Hillary Clinton şi un american de culoare, Barack Obama, au şanse mari să obţină învestitura partidului lor şi să devină cel de-al 44-lea preşedinte al ţării. Şi în tabăra republicană, cursa este foarte deschisă. Mike Huckabee, fost guvernator de Arkansas şi pastor baptist şi Mitt Romney, fost guvernator de Massachusetts, mormon, îşi dispută primul loc. Huckabee este primul în intenţiile de vot, cu 32%, faţă de 26% cît are Romney, potrivit sondajului “Des Moines Register”. Favoritul republican la nivel naţional, Rudolph Giuliani, pare situat în afara cursei în Iowa, iar John McCain, unul dintre cei mai respectaţi oameni politici din SUA, mizează mai ales pe primarele din New Hampshire, prevăzute pentru 8 ianuarie. Sondajul publicat marţi îl plasează totuşi pe poziţia a treia în Iowa, ceea ce ar constitui o performanţă remarcabilă dacă s-ar confirma după vot, avînd în vedere atenţia minimă pe care a acordat-o campaniei în acest stat. Nu este sigur că învingătorul caucusului din Iowa va profita de rezultat ca de o rampă de lansare, decît dacă diferenţa între el şi adversari va fi considerabilă. Alegerile primare din New Hampshire vor fi urmate, la sfîrşitul lunii, de cele din Carolina de Sud, iar din 5 februarie, 20 de state, printre care New York şi California, îşi vor face şi ele auzită vocea. Este posibil, dar nu sigur, ca la acea dată să fie cunoscute numele candidaţilor democrat şi republican pentru alegerile din 4 noiembrie.