Statul apasă pedala investiţiilor, cu proiecte de 8,2 miliarde lei

Statul are în derulare, în acest an, 375 de proiecte de investiţii, în valoare de 8,2 miliarde lei, dintre care 100 de proiecte sunt semnificative, cu valori de peste 100 milioane lei fiecare, potrivit ministrului delegat pentru Buget, Liviu Voinea. „Dacă bugetarea ar continua ca până acum, şi anume toate proiectele să primească câte ceva, dar nu suficient să se termine, durata medie de finalizare a unui proiect este de nouă ani, dacă este deja început, respectiv 12 ani, dacă este nou. Noi dorim să reducem perioada la chiar mai puţin de jumătate pentru proiectele importante“, spune Voinea. Cel mai mare proiect de investiţii publice de la bugetul de stat este magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Universitate, etapa I, cu 436,2 milioane lei alocaţi, urmat de Autostrada Bucureşti - Braşov, cu 429,1 milioane lei, din care 280 milioane lei pentru lucrări pe tronsonul de intrare în Bucureşti şi 149 milioane lei pentru exproprieri de terenuri pe tronsonul Comarnic - Braşov. Următoarele proiecte de investiţii în topul alocărilor pentru 2014 sunt Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) - 393,2 milioane lei, reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, secţiunea Coslariu - Sighişoara - 382,7 milioane lei, şi autostrada Nădlac - Arad - 360 milioane lei. Autostrada Lugoj - Deva beneficiază de 333,7 milioane lei, autostrada Sebeş-Turda - de 290,8 milioane lei, iar autostrada Orăştie - Sibiu - de 285,7 milioane lei. Printre primele 20 de proiecte de investiţii publice din acest an se mai numără Teatrul Naţional Bucureşti, cu 94,7 milioane lei alocaţi, dar şi terminarea digului de larg în Portul Constanţa, cu 210 milioane lei.