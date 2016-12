Statul aruncă bani în gaura neagră numită CFR

CFR Călători ar putea primi în acest an de la bugetul de stat subvenţii de 956,25 milioane de lei, mai mult cu 56% faţă de suma acordată iniţial anul trecut, de 612,24 milioane lei, şi suplimentată ulterior, dar care nu acoperă decât aproape jumătate din necesarul companiei pentru 2010. Subvenţiile din acest an reprezintă aproximativ jumătate din necesarul companiei, estimat la 1,42 miliarde de lei, se arată într-un proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea actului adiţional pe anul 2010 la contractul de activitate a CFR Călători pentru perioada 2008-2011, elaborat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI). În 2009, CFR Călători a primit subvenţii de 612,24 milioane de lei, însă suma a fost majorată de mai multe ori până la sfârşitul anului. În luna decembrie a anului trecut, Guvernul a suplimentat suma de patri ori, cu o valoare totală de 182 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară. Iniţial, în contractul de activitate pentru perioada 2008-2011, aprobat prin HG în 2008, necesarul subvenţiei pentru 2010 a fost stabilit la 4,84 miliarde de lei. CFR Călători are nevoie, pentru investiţii în modernizări ale parcului rulant, de 1,84 miliarde de lei, însă operatorul va avea la dispoziţie doar 373,9 milioane de lei asiguraţi din surse proprii, externe şi de la bugetul de stat. Astfel, CFR Călători va primi de la stat 198 milioane de lei pentru modernizarea vagoanelor, 130 de milioane de lei pentru achiziţia de vagoane noi pentru trenuri de zi şi de noapte, inclusiv pentru transport autoturisme şi 20,92 milioane de lei pentru modernizarea locomotivelor.

Potrivit proiectului de act normativ, CFR Călători are nevoie pentru modernizarea vagoanelor de 820 milioane de lei, pentru locomotive de 200 milioane de le, iar pentru achiziţia vagoanelor noi necesarul este de 656 milioane de lei. Lista programelor prioritare a rămas neschimbată faţă de anul trecut, pe primul loc situându-se modificarea categoriilor de trenuri operate, urmat de programul de dotare cu rame electrice, programul de achiziţie şi modernizarea a locomotivelor, programul de achiziţie şi modernizarea a vagoanelor şi programul de implementare a sistemului electronic de vânzare a biletelor, care urmăreşte achiziţia de soft şi echipamente.