Statul forţează un tun la Rompetrol

Găurile din buget făcute de Guvernul Boc din ultimii ani au nevoie ca de aer de banii kazahilor de la Rompetrol. În goana disperată după lichidităţi, conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că va trece la executarea activelor Rompetrol Rafinare dacă statul nu-şi recuperează suma datorată. „În perioada următoare, aceste măsuri asiguratorii vor rămâne instituite, urmând ca, la 30 septembrie, în condiţiile în care statul nu-şi recuperează suma datorată, să trecem la executarea silită”, a declarat preşedintele ANAF, Sorin Blejnar. ANAF a pus sechestru pe bunurile Rafinăriei în contul obligaţiunilor în valoare de 800 de milioane de dolari pe care actualul proprietar, compania kazahă Kaz Munai Gaz, ar trebui să le răscumpere în acest an. Obligaţiunile au fost emise conform unei legi speciale în 2003 şi reprezintă valoarea datoriilor pe care Petromidia le acumulase înainte de privatizare. Datoriile pot fi returnate prin plata în bani sau în acţiuni. Disperat să nu păţească precum despăgubiţii de la Fondul Proprietatea (pentru ei se poate!), adică să primească doar nişte hârtii, ANAF face presiuni asupra companiei pentru a se alege cu lichidităţi. Reprezentanţii Rompetrol susţin că această decizie ignoră prevederi legale şi contractuale ai căror termeni sunt extrem de clari, fiind cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni ale unor autorităţi publice având ca subiect obligaţiunile emise de Rompetrol Rafinare. „Prin decizie sunt indisponibilizate active pentru o sumă de bani pe care Rompetrol Rafinare nu o datorează şi nici nu o va datora vreodată bugetului de stat, contrar celor pretinse de ANAF (...) În măsura în care Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va da în continuare dovada lipsei oricărui interes real de a ajunge la un acord pe calea dialogului, Grupul Rompetrol se va vedea pus în situaţia de a se adresa forurilor internaţionale pentru acţiunile abuzive care tind spre exproprierea investiţiilor realizate în România, incluzând Curtea de Arbitraj Internaţional de la Washington”, spun reprezentanţii Rompetrol. Compania menţionează că acţiunea ANAF, exercitată pentru o datorie comercială nescadentă şi pentru stingerea căreia, la scadenţă, MFP va primi în mod cert acţiuni, astfel cum a fost aprobat prin lege de către Parlamentul României, reprezintă o măsură în afara competenţelor legale conferite ANAF, nejustificată şi abuzivă, contrară atât principiilor de transparenţă şi bună credinţă, cât şi obligaţiilor asumate de statul român la nivel internaţional pentru asigurarea unui tratament just şi echitabil investiţiilor străine în România. Reprezentanţii companiei afirmă că MFP, prin ministrul Sebastian Vlădescu, a recunoscut, în 29 iunie 2010, că „dacă acţionarul majoritar KazMunaiGaz va plăti 100 de milioane de dolari, statul va prelua peste 40% din acţiunile Rompetrol, iar kazahii rămân majoritari. Potrivit legii, ce nu se plăteşte se converteşte în acţiuni. Nu sunt de acord, dar asta spune legea. Nu am făcut eu legea”. Rompetrol Rafinare susţine că, împreună cu filialele sale, poartă responsabilităţi sociale pentru peste 4.000 de angajaţi şi evaluează şi urmăreşte permanent ca măsurile adoptate să fie temeinic fundamentate atât juridic, cât şi comercial şi operaţional, pentru a nu expune societatea la risc în contextul economic actual. „Grupul Rompetrol nu înţelege şi este îngrijorat de faptul că se confruntă cu excese ale autorităţilor, cu încălcarea cadrului normativ aplicabil în România. Atingând punctul culminant prin decizia de sechestru, acţiunile îndreptate împotriva Rompetrol Rafinare de către unele autorităţi publice apar astăzi ca fiind concertate şi premeditate”, potrivit companiei. Rompetrol Rafinare este unul dintre cei mai importanţi contribuabili ai României, plătind în cursul anului trecut peste un miliard de dolari la bugetul consolidat al statului.