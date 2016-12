Statul Islamic a revendicat atacul din Minnesota

Pe lângă deja ”obișnuitele” atacuri armate care par să fie, din păcate, sarea și piperul celei mai puternice nații a lumii, americanii se confruntă și cu pericolul tot mai mare și mai frecvent al acelora dintre ei care se radicalizează peste noapte și, în numele doctrinei islamice, comit atacuri... de dragul rețelelor teroriste consacrate. Chiar dacă sunt mult mai pregătiți să facă față atacurilor teroriste decât europenii, dar și mai încercați decât aceștia de atentatele de la 11 septembrie 2001, americanii au și ei parte de destule încercări. Weekend-ul care doar ce s-a încheiat a adus mai multe incidente explozive, la propriu și la figurat, de la o bombă detonată într-o pubelă de gunoi la New York și un eveniment sportiv anulat în New Jersey, tot din cauza exploziei unei bombe artizanale, la un atac cu armă albă într-un mall din Minnesota, comis în numele temutei rețele teroriste Stat Islamic, care s-a și grăbit să se laude cu acesta. De fapt, cam tot ce sare în aer la ora asta, dacă nu este revendicat de nimeni în 24 de ore, trece în... palmaresul SI. Din păcate, nu prea se găsește nimeni să contrazică organizația teroristă, dar, mai ales, să o împiedice să mai comită atrocități.

Un individ care a înjunghiat nouă persoane într-un centru comercial din statul american Minnesota, înainte de a fi împuşcat mortal de poliţie, era un ”soldat al Statului Islamic”, a anunţat agenţia Amaq, afilată organizaţiei teroriste, relatează Reuters. ”Autorul atacului din Minnesota era un soldat al Statului Islamic şi a efectuat operaţiunea ca răspuns la apelurile de a ţinti cetăţeni din ţările care fac parte din coaliţia statelor cruciate”, a anunţat, duminică seara, agenţia Amaq, afiliată organizaţiei Stat Islamic. Reuters nu a putut verifica independent veridicitatea acestui anunţ. Atacatorul, care purta uniforma unui agent de pază, a făcut referiri la Allah şi a întrebat cel puţin o persoană dacă este de religie musulmană, înainte de a comite atacul în centrul comercial Crossroads din St. Cloud, Minnesota, a declarat şeful poliţiei din oraş, William Blair Anderson. Un reprezentant al Biroului Federal de Investigaţii a anunţat că nu se ştie deocamdată dacă atacatorul a discutat cu alte persoane despre planul său. Iniţial au fost anunţaţi opt răniţi, dar o altă persoană transportată la spital nu fusese inclusă pe lista victimelor, a declarat primarul din St. Cloud.

Seria exploziilor de weekend a continuat, din păcate, și luni. Poliţia din Elizabeth, statul american New Jersey, a detonat, luni dimineaţă, un pachet suspect găsit într-un coş de gunoi din localitate, de teamă că ar putea conţine o bombă, a spus primarul localităţii, citat de CNN online. Cel puţin cinci dispozitive au fost găsite în rucsac, iar acestea nu aveau ataşate telefoane mobile sau alte dispozitive electronice, a mai spus primarul. Doi indivizi au găsit rucsacul într-un coş de gunoi şi au alertat poliţia când au văzut fire şi o ţeavă, a spus primarul. Pachetul suspect a fost detonat. Sâmbătă, un dispozitiv improvizat a explodat într-o staţiune din statul american New Jersey, înaintea unui eveniment sportiv militar, dar nicio persoană nu a fost rănită. Incidentul a avut loc în zona Seaside Park din statul New Jersey, înaintea unui concurs sportiv al Forţelor Navale americane. Staţiunea Seaside Park se află la circa 100 de kilometri sud de oraşul New York, unde un dispozitiv exploziv a fost detonat într-o pubelă din Chelsea, Manhattan, provocând 29 de răniți. Deocamdată se vorbește despre un atentat, dar nu de motivație islamistă, după cum susțin autoritățile new-yorkeze.