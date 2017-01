Statul le face viaţa „amară” albinarilor

Sprijinită de autorităţile comuniste ca una din principalele activităţi economice din lumea satului românesc, apicultura este acum pe cale de dispariţie. Deşi aderarea la UE ar fi trebuit să dea un nou impuls afacerilor apicultorilor români, aceştia fac faţă tot mai greu concurenţei neloiale cu miere chinezească. Şi, ca şi cum nu ar fi de ajuns că seceta de anul trecut a diminuat serios producţia naţională, iar preţurile la miere sînt cu mult mai mici decît pînă la integrarea europeană, statul român face tot ce poate pentru a le pune beţe în roate apicultorilor. Aşa se face că, deşi prin Programul Naţional Apicol 2008 - 2010, apicultorilor le-a fost deschis sacul subvenţiilor europene, aceştia sînt supuşi unui adevărat test de voinţă pînă cînd obţin banii pentru stupine. Pe lîngă faptul că cele mai importante condiţii pentru intrarea în competiţie vizează intrarea apicultorilor într-o asociaţie profesională şi obţinerea atestatelor în domeniu, stuparii se plîng că nici măcar măsurile de finanţare nu au fost proiectate pentru a veni în sprijinul lor. “Am fi dorit ca această Hotărîre de Guvern să devină aplicabilă din iunie, dar se pare că autorităţile au făcut tot ce au putut pentru ca aceasta să intre în vigoare de la începutul anului. S-a creat o mare nedreptate, întrucît cei mai mulţi apicultori şi-au cumpărat tratamentele fitosanitare pentru combaterea varoozei, au investit şi mulţi bani în stupine, iar acum constată că nu îşi mai pot recupera sumele cuvenite pentru că autorităţile plătesc cînd vor. În acelaşi timp, am avut şi o iarnă grea care a lovit puternic în familiile de albine, iar mulţi apicultori au ajuns practic în pragul falimentului”, a declarat preşedintele Asociaţiei “Apicons” Dobrogea 2004, Lazăr Luca, în cadrul unui simpozion organizat ieri, la Constanţa, de Organizaţia World Vision. La manifestarea “Asociere şi accesare de fonduri pentru dezvoltarea apiculturii” au participat şi 20 de apicultori constănţeni (care îşi desfăşoară activitatea în zona a cîteva zeci de mii de familii de albine), reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi specialişti din cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR). “Sînt născut între stupi, am trăit toată viaţa mea alături de albine, dar este tot mai greu să ne descurcăm în această afacere. De la 96 de stupi în 2007, am ajuns la mai puţin de 50, fără să pot face ceva pentru salvarea albinelor. Sperăm ca de acum încolo să primim mai mult ajutor din partea autorităţilor, astfel încît apicultura să îşi reia locul ocupat pînă acum”, a spus Ştefan Gavrilă, un apicultor din Cumpăna. Chiar dacă recunoaşte problemele întîmpinate de apicultorii dobrogeni, specialistul DADR Constanţa în acest domeniu, Anca Florescu, crede că singura variantă reală în susţinerea stupăritului constă în aderarea apicultorilor la organizaţiile profesionale. “Crescătorii de albine trebuie să fie înscrişi la Direcţia Sanitar-Veterianară şi în Registrul Agricol, dar să deţină şi cel puţin 50 de stupi. Dacă vor îndeplini aceste condiţii, apicultorii care vor să obţină subvenţii din cele peste 6 milioane de lei pot depune dosarele la APIA pînă în luna august”, a declarat Anca Florescu.