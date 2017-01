Statul plăteşte patronii ca să angajeze tineri

Cu toate că România are un nivel al şomajului cu mult sub media celor mai dezvoltate state din Uniunea Europeană, posibilităţile de angajare în ţară sînt foarte reduse. Spre deosebire de cei care şi-au încercat norocul în muncă peste hotare, cei rămaşi acasă fac eforturi disperate pentru o slujbă bine plătită. Cei mai afectaţi sînt tinerii, însă deşi statul încearcă să stimuleze patronii cu plata salariilor acestora, angajatorii sînt reticenţi la aceste măsuri. Potrivit reglementărilor în vigoare, cei care angajeză absolvenţi fac economii la fondul de salarii timp de un an. În cazul în care tinerii sînt concediaţi înainte de acest termen, angajatorii sînt obligaţi să restituie la suma totală plus dobînzile de penalizare. Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa susţin că dacă absolvenţii şcolilor de arte şi meserii sînt subvenţionaţi cu un salariu minim brut pe ţară, statul acordă patronilor care angajează foşti liceeni 1,2 salarii. Cel mai bine cotaţi sînt absolvenţii cu studii superioare, pentru care statul acordă 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară la angajare. Pe de altă parte, absolvenţii care au împlinit vîrsta de 16 ani, care sînt înregistraţi la AJOFM Constanţa şi se angajează pentru o perioadă mai mare de un an, beneficiază de o primă egală cu un salariu minim pe ţară.