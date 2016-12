“Statul român a cedat gratuit zăcământul de la Roşia Montană”

Proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană, în forma preconizată de compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), trebuie stopat, fiind \"extrem de defavorabil intereselor poporului\". Aceasta este ideea principală a rezoluţiei date publicităţii la finalul conferinţei internaţionale \"Roşia Montană în Istoria Universală\", organizată la Cluj de Universitatea \"Babeş-Bolyai\" (UBB), Academia Română şi ICOMOS România, informează oradecluj.ro. Rezoluţia are 16 puncte şi a fost semnată de rectorul Andrei Marga şi de preşedintele Academiei Române, Ionel Haiduc. \"Se apreciază că zăcământul de la Roşia Montană conţine mai mult aur şi argint decât s-a estimat de către investitorul implicat. O evaluare riguroasă a acestuia de către specialiştii statului român, conform principiului “audiatur et altera pars” (să fie ascultată şi cealaltă parte – n.r.), inclusiv pentru alte minerale asociate şi conţinutul de metale rare, deosebit de valoroase, este imperios necesară. Prin efectul contractului actual, statul român a cedat practic zăcământul de la Roşia Montană gratuit unei companii externe. Reevaluarea sa este stringentă şi imperios necesară, inclusiv sub aspectul costurilor sociale şi de asigurare a riscurilor, luând în calcul costurile sociale şi de asigurare a riscurilor proiectului\", se arată în punctele trei-patru ale Rezoluţiei. Actul final al reuniunii de la UBB, – asumat de universităţi din Germania, Italia, Marea Britanie, Ungaria şi România – vorbeşte şi despre distrugerea \"vestigiilor unice istorice, arheologice şi culturale de la Roşia Montană\", care constituie, potrivit punctului cinci al Rezoluţiei, \"dovezi ale etnogenezei şi continuităţii poporului român, constituente ale civilizaţiei europene\". Punctul nouă din Rezoluţie se referă la problemele ecologice asociate proiectului de minerit: \"Riscurile induse sunt multiple, severe şi de lungă durată, iar gestiunea efectelor acestora rămâne după încheierea exploatării, în seama exclusivă a statului român. Iazul de decantare din Valea Cornei va fi o veritabilă bombă ecologică cu potenţial de explozie întârziată\". Sursa citată informează că directorul de comunicare de la RMGC, Cătălin Hosu, a spus că societatea pe care o reprezintă \"nu are nicio poziţie\" legată de rezoluţia făcută publică de UBB. De asemenea, şi reprezentanţii Ministerului Mediului au refuzat să comenteze actul menţionat, pe motiv că nu a fost primit \"în mod official”.