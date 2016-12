Statul român a pierdut procesul cu Cătălin Voicu

De parcă n-ar fi destule cheltuieli pe care trebuie să le suporte statul din buzunarele noastre, se pare că trebuiau să plătim şi pentru greşelile autorităţilor. Cel puţin aşa a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în procesul pe care fostul senator Cătălin Voicu l-a intentat statului român. De altfel, Voicu este unul dintre cei care au stat cel mai mult în arest preventiv în ultima perioadă - un an şi jumătate, fapt reclamat la CEDO. În plus, fostul senator a sesizat CEDO cu privire la faptul că i-a fost afectată imaginea pentru că a fost arestat. Voicu a mai reclamat faptul că, în cazul său, nu s-au luat în considerare măsuri mai puţin restrictive decât arestul preventiv şi că în presă au ajuns pe căi ilicite pasaje din dosarul său de urmărire penală. CEDO i-a dat dreptate fostului senator şi obligă statul român să plătească despăgubiri în valoare de până la 4.500 de euro, bani care vor fi plătiţi tot din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni. Cătălin Voicu a fost condamnat definitiv, în aprilie 2013, la 7 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Din pedeapsă va fi scăzută perioada de arest preventiv, de un an şi jumătate.