Statul român va angaja credite din mai multe surse

România are nevoie de finanţare externă, pe care o va asigura printr-un pachet mixt de împrumuturi de la Comisia Europeană (CE), instituţiile financiare internaţionale şi, probabil, de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), a declarat, în urmă cu două zile, ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea. El a recunoscut că România are nevoie de finanţare externă, dar nu a vrut să divulge suma stabilită de autorităţi, arătînd că aceasta va fi anunţată abia după ce vor fi văzute condiţiile cerute de instituţiile internaţionale. Anterior, ministrul Finanţelor a afirmat că „FMI va condiţiona un eventual împrumut de accelerarea reformelor structurale, unde România este \"întîrziată\", sugerînd că “nu vor fi solicitate majorări de taxe, precum TVA”. În opinia lui Pogea, Comisia Europeană este interesată cel mai mult ca România să se încadreze în marja de 3% din PIB în ceea ce priveşte deficitul bugetar. El a lăsat să se înţeleagă că aceasta ar fi principala condiţie pe care o va impune CE în cazul acordării unui credit pentru România. Preşedintele Traian Băsescu a declarat, pe 5 martie, la un forum economic desfăşurat la Varşovia, că România ia în calcul şi posibilitatea unui credit extern de rezervă, pentru cazul în care situaţia economică s-ar deteriora mai mult decît este prevăzut, menţionînd însă că nu s-a luat o decizie. \"Ne gîndim la varianta unei centuri de siguranţă dacă situaţia ar scăpa de sub control\", a spus Băsescu. Pogea a precizat, la jumătatea acestei săptămîni, că autorităţile române se află în discuţii de testare cu CE şi FMI pentru a vedea structura, volumul şi condiţionalităţile unui eventual împrumut. Oficialii FMI au spus că negocierea finală a eventualului împrumut cerut de România se va face la Bucureşti. Reamintim că ultimul acord stand-by dintre FMI şi România a încetat, în mod formal, la 7 iulie 2006, fără să fie finalizat, iar relaţia României cu Fondul a continuat prin colaborări curente cu experţii instituţiei. Autorităţile române înclină către un sprijin financiar de la Uniunea Europeană, care ar putea fi însă condiţionat de o înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional, ca supervizor al politicilor economice. Şeful statului a anunţat la începutul anului că suma pe care oficalităţile române se gîndesc să o acceseze este de 6-7 miliarde euro.