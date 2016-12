Statul s-a împrumutat din nou

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut, ieri, obligaţiuni de stat cu scadenţa la trei ani în valoare de 565 milioane de lei, cu 65 milioane lei peste valoarea programată, iar randamentul mediu s-a plasat la 9,5% pe an, cel mai redus nivel din iunie 2008. Randamentul maxim acceptat a fost egal cu randamentul mediu, de 9,5%, iar valoarea totală a cererii de titluri de stat din partea băncilor comerciale s-a ridicat la 1,79 miliarde de lei. MFP nu a mai plătit un cost similar din 5 iunie 2008, când a vândut obligaţiuni la cinci ani, la un randament mediu de 9,45%. Cea mai recentă licitaţie pentru vânzarea de obligaţiuni de tip benchmark pe trei ani a avut loc în data de 17 decembrie, când Finanţele au împrumutat de la bănci 358,4 de lei, la un randament mediu de 10% pe an. MFP vrea să împrumute în prima lună a anului patru miliarde de lei prin vânzare de titluri de stat, în contextul în care are de finanţat în 2010 un deficit de 5,9% din Produsul Intern Brut, respectiv 32 miliarde lei, la care se adaugă titluri scadente de 24,6 miliarde lei. Următoarea licitaţie este programată pe 11 ianuarie, când ministerul vrea să vândă certificate de trezorerie cu scadenţa la şase luni, în valoare de un miliard de lei.