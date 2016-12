Statul s-a împrumutat iar în piaţă

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut, ieri, certificate de trezorerie cu discont scadente la şase luni în valoare de 791,45 milioane lei (184,16 milioane euro), la un randament mediu de 6,96% pe an, potrivit Băncii Naţionale a României (BNR). Valoarea anunţată iniţial a licitaţiei era de 1 miliard de lei. Băncile au depus cereri de cumpărare de peste 1,89 miliarde lei. La licitaţia anterioară cu scadenţa la şase luni, din 1 noiembrie, Ministerul de Finanţe a atras 1,46 miliarde lei prin titluri la şase luni, la un randament mediu de 7%, potrivit BNR. Ministerul Finanţelor Publice vrea să atragă 4,6 miliarde lei prin emisiuni de titluri de stat în luna noiembrie, în vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, potrivit datelor ministerului. MFP a atras 3,096 miliarde lei prin titluri de stat în luna octombrie, sub nivelul programat de 4,6 miliarde lei. În trimestrul al treilea, MFP a reuşit să colecteze numai 6,52 miliarde lei din piaţa locală, cu mult sub nivelul programat de 13-15 miliarde lei. În ultimele luni, Finanţele au respins o serie de licitaţii sau au atras cu mult mai puţin decât îşi propuseseră, deoarece nu au acceptat să plătească un randament mai mare de 7% pe an, în vreme ce guvernatorul BNR atrăgea atenţia că MFP se confruntă cu bănci care nu mai vor să cumpere titluri de stat la randamente mai mici de 7-8% pe an.