Statul s-a împrumutat în piaţă

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri certificate de trezorerie cu scadenţa la un an de 157,25 milioane lei, reprezentând doar 21% din valoarea programată, de 750 milioane lei, la un randament mediu de 6,99% pe an, acelaşi cu cel din licitaţia precedentă. Nivelul maxim al randamentului pe care MFP îl va plăti pentru titlurile vândute este de 7%, iar cererea pentru certificate din partea băncilor a fost de 1,1 miliarde de lei. Cea mai recentă operaţiune pentru certificate la un an a fost organizată pe 12 iulie, când MFP a vândut titluri de 88,91 milioane lei, mult sub valoarea programată, de 750 milioane lei, la un randament mediu tot de 6,99% pe an. Conform calendarului, Trezoreria ar fi urmat să împrumute în iulie 4,65 miliarde de lei (peste un miliard de euro) prin şapte emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă. Următoarea operaţiune este programată pentru joi şi vizează vânzarea de obligaţiuni cu scadenţa la zece ani de 400 de milioane de lei. Emisiunea de titluri de stat reprezintă una din modalităţile prin care Ministerul Finanţelor finanţează deficitul bugetar, care nu ar trebui să depăşească ţinta negociată cu FMI pentru acest an, de 6,8% din Produsul Intern Brut. Suma totală pe care Ministerul Finanţelor a împrumutat-o de la începutul anului prin vânzarea de titluri de stat este de 21,75 miliarde de lei.