Statul s-a împrumutat la bănci

În goana după bani, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat ieri 460,54 milioane de lei de la băncile comerciale prin vânzarea de certificate de trezorerie cu scadenţa la un an, respectiv circa 46% din valoarea programată, de un miliard de lei, şi au menţinut randamentul mediu la 7% pe an. Randamentul maxim a fost tot de 7% pe an, iar cererea pentru certificate din partea băncilor a fost de 1,23 miliarde de lei. Cea mai recentă licitaţie pentru astfel de titluri a avut loc pe 11 octombrie, când Finanţele au vândut certificate de 371,26 milioane de lei, reprezentând circa 37% din valoarea programată, de un miliard de lei, la un randament mediu de 7% pe an. Precedenta operaţiune pentru vânzarea de titluri de stat a fost organizată joi, 21 octombrie, când Ministerul Finanţelor a vândut obligaţiuni de stat cu scadenţa la cinci ani de 200 milioane de lei, reprezentând două treimi din valoarea programată de 300 de milioane de lei, la un randament mediu de 7% pe an. Finanţele au programat pentru luna octombrie licitaţii cu o valoare de emisiune cumulată de 4,6 miliarde de lei, valoarea propusă fiind similară cu cea din ultimele luni, dar cu mult peste media sumelor efectiv împrumutate. În octombrie, MFP a atras de la bănci 3,09 miliarde de lei, în condiţiile în care într-una dintre cele cinci licitaţii organizate a refuzat toate ofertele băncilor, considerând randamentele solicitate de către acestea prea ridicate.