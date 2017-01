Statul se împrumută mai mult și mai ieftin

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras ieri 400 milioane lei, prin redeschiderea unei emisiuni de obligaţiuni cu maturitatea în aprilie 2020, la un cost de finanţare mult mai redus faţă de licitaţiile anterioare. Trezoreria a primit de la bănci oferte de 1,019 miliarde lei, de 2,5 ori mai mult faţă de suma vizată de MFP. Dobânda pe care o va plăti statul va fi de 3,5% pe an, sub costul de 4,29% pe an acceptat la licitaţia anterioară pentru titluri cu scadență la șase ani. MFP vrea să atragă, în iulie, 4,105 miliarde lei din piaţa internă. De la începutul anului, Finanţele au atras 21,778 miliarde lei şi 678,7 milioane euro.