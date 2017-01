Statul se împrumută mai scump, dar nu se lasă

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras ieri un miliard de lei prin vânzarea de obligaţiuni cu scadenţă în august 2016, însă costurile de finanţare au crescut uşor, la 4,63% pe an, faţă de licitaţia de acum trei săptămâni. MFP a primit ordine de subscriere de 1,153 miliarde lei, peste ofertă. „Suma relativ ridicată, care a fost vândută în întregime, împreună cu scadenţa relativ îndepărtată (2016) au împins randamentul spre 4,6%. Este o uşoară înrăutăţire faţă de precedentele licitaţii din august”, notează analiştii ING Bank. Totuşi, costul de finanţare rămâne sub cel acceptat la începutul lui iunie, când Finanţele au atras 542 milioane lei, cu o dobândă de 4,96% pe an. MFP a programat licitaţii în valoare de 3,87 miliarde lei în septembrie, cu mai mult de un miliard de lei peste suma bondurilor care ajung la scadenţă, de 2,78 miliarde lei. De la începutul anului şi până acum, Ministerul Finanţelor a împrumutat 31,541 miliarde lei din piaţa internă, la care se adugă emisiuni de titluri de stat în valută, interne şi externe, de 1,42 miliarde euro şi 1,5 miliarde dolari. Săptămâna trecută, ministrul pentru Buget, Liviu Voinea, spunea că „România intenţionează să vândă obligaţiuni în piaţa externă pentru a doua oară în 2013, pentru finanţarea deficitului bugetar”, anticipând că suma atrasă va fi de minimum un miliard euro.