Status Quo a lansat propria marcă de bere

Membrii trupei Status Quo, Francis Rossi şi Rick Parfitt, au lansat vineri, în Marea Britanie şi Irlanda, propria marcă de bere, Piledriver, ce poartă numele celui de-al cincilea album de studio al formaţiei, din 1972. Pentru producerea berii, Status Quo a colaborat cu specialiştii fabricii Wychwood Brewery din Oxfordshire, Rick Parfitt, chitaristul trupei, afirmând că, între timp, a învăţat multe lucruri despre această băutură alcoolică. Solistul trupei, Francis Rossi, spune că marca de bere a Status Quo are ceva tărie, avertizând fanii să nu se lase induşi în eroare de conţinutul scăzut de alcool, de numai 4,3%, deoarece este vorba despre o băutură care îşi face repede efectul. ”Interesant este că, în timp ce sorbeam din bere, deodată mi s-au înmuiat picioarele”, a declarat Francis Rossi.

Odată cu marca Piledriver, Status Quo se alătură unor trupe precum Motorhead, Iron Maiden, Maximo Park şi Mastodon, care, de-a lungul timpului, şi-au lansat propriile mărci de bere. Avându-şi originile în trupa rock The Specters, înfiinţată la începutul anilor '60, Status Quo şi-a definitivat în 1967 componenţa şi noua indentitate muzicală. Anii '70 au marcat debutul în forţă pentru Satus Quo, trupa lansând mai multe albume şi hituri precum ”Caroline”, ”Down, Down” sau ”Rockin' All Over the World”, ce i-au asigurat prezenţa în istoria rock-ului britanic. A fost prima trupă contemporană care a cântat în faţa reprezentanţilor Casei Regale britanice, evenimentul având loc în 1982, în cadrul unui concert caritabil sold-out la care a luat parte prinţul Charles. Trei ani mai târziu, în 1985, Status Quo a dat startul concertului Live Aid, piesa ”Rockin' All Over the World” devenind imnul evenimentului. În 1986, a lansat albumul ”In the Army Now”, care a avut un succes comercial remarcabil, trupa continuând seria reuşitelor cu numeroase premiere şi recorduri muzicale. În acelaşi an, Status Quo a reuşit performanţa de a susţine trei concerte în trei ţări diferite - Marea Britanie, Elveţia şi Danemarca, în mai puţin de 24 de ore. Recordul avea să fie depăşit de aceeaşi trupă pe 21 septembrie 1991, când Status Quo şi-a asigurat prezenţa în Guinness Book of Records pentru nu mai puţin de patru spectacole sold-out susţinute în 11 ore şi 11 minute, la Sheffield Arena, Glasgow SE&CC, Birmingham NEC şi Wembley Arena, în cadrul turneului de promovare a albumului ”Rock 'Til You Drop”. Acelaşi an avea să aducă membrilor trupei şi premiul Brit pentru contribuţia adusă industriei muzicale.

Tradusă în cifre, întreaga carieră Status Quo însumează nu mai puţin de 29 de albume de studio, 4 albume live, 7 compilaţii şi 77 de single-uri, numărul total de vânzări depăşind 120 de milioane de unităţi. Status Quo a petrecut aproape şapte ani şi jumătate în clasamentele britanice (415 săptămâni), fiind trupa cu cele mai multe albume prezente în British Albums Chart, după The Rolling Stones.