Stau pe cheltuiala Primăriei, dar vor condiții mai bune

SCANDAL Există o categorie de cetățeni din România care, oricât de mult bine i s-ar face, tot nemulțumită este. Este și cazul a 12 familii din Cernavodă, însumând 47 de persoane, din care 19 copii şi 28 adulţi, care trăiesc de aproape cinci luni în spațiile de urgenţă ale Căminului pentru persoane vârstnice, fără să plătească nimic. Povestea oamenilor pleacă de la jumătatea lunii februarie, când au rămas pe drumuri în urma unui incendiu devastator, care a distrus imobilul în care locuiau. După dezastru, impresionați de situație, zeci de cetățeni și Primăria Cernavodă au sărit în ajutor. Pe de o parte, administrația locală le-a asigurat sinistraților un adăpost provizoriu în Căminul pentru persoane vârstnice, plus câteva mese gratuite și aragazuri și frigidere pentru fiecare familie. Pe de altă parte, a fost iniţiată o amplă campanie de sensibilizare a populaţiei, în urma căreia au fost distribuite multiple ajutoare. Cu toate că au fost ajutați să aibă un acoperiș deasupra capului, oamenii sunt nemulțumiți și spun că nu mai suportă condițiile în care trăiesc, iar cele cinci luni de când stau în cămin li s-au părut o veșnicie. ”Stăm în mizerie, iar camerele sunt pline de mucegai și ni s-au îmbolnăvit copiii. Ștergem frigiderele, dar sunt pline de mucegai, pe tavan am dat cu antimucegai, dar nu am ce să fac, apare iar. În plus, nu avem decât o cadă și suntem nevoiți să facem baie pe rând”, a spus Mirela Croitoru, unul dintre sinistrați. Ea împreună cu alte câteva persoane au protestat, ieri, în fața Primăriei, solicitând conducerii administrației publice locale să le găsească urgent spații de locuit adecvate. ”Imediat după incendiu, ni s-a promis că spațiul în care am fost mutați este o soluție temporară. Însă au trecut luni de atunci. Nu mai putem suporta, pentru că stăm 12 familii în opt camere. Sunt spații în care stau câte șase-șapte persoane”, a spus Mirela Croitoriu. Un alt protestatar a afirmat că Primăria a mințit atunci când a spus că li s-au acordat ajutoare. ”În afară de mâncare și 200 de lei, nu am primit nimic altceva. Iar frigiderele și aragazurile pe care ni le-a dat Primăria tot noi le plătim. Sunt din banii de asigurare pentru bunurile care au ars”, a afirmat cetățeanul.

REALITATE Între acuzele sinistraților și realitatea din teren sunt sunt câteva diferențe. Într-adevăr, imobilul în care trăiesc cele 12 familii nu este precum un hotel gata să-și primească turiștii. În multe dintre situații, camerele sunt pline de igrasie, iar mirosul este înțepător. Însă sunt și situații în care spațiile de dormit sunt curate și primitoare. Luați la bani mărunți, oamenii au început să dea înapoi și recunosc că nu plătesc niciun leu pentru faptul că locuiesc în acel spațiu. De asemenea, întrebați de ce nu se mută cu chirie dacă sunt nemulțumiți de condiții, sinistrații au afirmat că veniturile lor sunt mult prea mici. ”Eu am trei copii și un singur salariu, de numai 800 de lei. Cum aș putea să trăiesc cu chirie?”, a spus Ionuț Lazăr.

AJUTOR De partea cealaltă, reprezentanții Primăriei Cernavodă spun că au făcut tot posibilul să-i ajute pe sinistrați. Primarul Gheorghe Hânsă a afirmat că oamenii sunt nerecunoscători pentru tot ajutorul acordat atât de administrația locală, cât și de cetățeni. ”Vreau să pun lucrurile la punct. Noi, Primăria, cheltuim lunar peste 7.000 de lei din banii contribuabililor pentru a-i ține pe acești amărâți în acele spații. Pe de altă parte, sinistrații trebuie să știe și că aragazurile și frigiderele sunt plătite tot din banii contribuabililor și nu din banii de asigurări. De asemenea, tot sinistrații să afle că imobilul care a ars, care aparținea în mare parte Primăriei, a fost asigurat cu tot cu bunurile din interior din banii autorității locale. Deci, sinistrații nu au plătit un leu din buzunarul lor, iar administrația locală încă nu a încasat vreun ban din asigurări. Culmea este că acești sinistrați au cerut să lăsăm deoparte toate proiectele orașului pentru a le construi lor un nou bloc”, a spus Hânsă. El a adăugat că Primăria a făcut un efort și a cumpărat un imobil, unde speră să-i mute pe sinistrați până la anul, dacă totul decurge fără probleme. ”Este vorba de un bloc pe care Primăria l-a cumpărat de la o firmă aflată în insolvență și care va fi transformat în 40 de garsoniere şi 35 apartamente cu două camere. Nu putem să facem minuni, pentru că trebuie să respectăm procedurile legale”, a conchis Hânsă.