Steagul Ungariei, arborat în Ţinutul Secuiesc

SĂRBĂTOARE Am trăit s-o vedem şi pe asta. Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, care se sărbătoreşte pe 15 martie, a ajuns să fie, pentru actuala Coaliţie de guvernare, mai importantă decât Ziua Naţională a României. Astfel că, la manifestările dedicate acestei sărbători a ungurilor, autorităţile române s-au îngrămădit să aducă omagii unei etnii, care, spre sfidarea intereselor naţionale ale ţării, a arborat, ieri, în mai multe localităţi din ţară, steaguri ale Ungariei şi ale Ţinutului Secuiesc şi a intonat cântece despre Revoluţia Maghiară din 1848. La Miercurea Ciuc, sărbătoarea a început prin tradiţionala ridicare a drapelul secuiesc - aprobat ca steag al judeţului Harghita în 2009 - şi arborarea acestuia pe clădirea Palatului Administrativ. În discursul său, preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a vorbit despre valorile Revoluţiei de la 1848 - solidaritatea, libertatea şi fraternitatea, valori care sunt valabile şi azi, şi a afirmat că în acea vreme popoarele aflate sub stăpânirea Imperiului Austriac au vrut să se organizeze aşa cum au dorit, aşa cum doresc, de fapt, şi astăzi. În opinia lui Borboly Csaba, acest lucru este important nu doar pentru maghiarii, ci şi pentru românii din Transilvania. Culmea este că sfidarea intereselor naţionale ale României se desfăşoară sub nasul autorităţilor de la Bucureşti. Premierul Mihai - Răzvan Ungureanu a trimis, ieri, un mesaj comunităţii maghiare, spunând că reprezentanţii comunităţii maghiare sunt respectaţi astăzi pentru contribuţia lor eficientă la guvernarea ţării şi dă asigurări că va fi un partener al comunităţii maghiare în combaterea intoleranţei.

„CADOU” Curtea de Apel Braşov a declarat ieri drept ilegală hotărârea Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, adoptată în urmă cu aproape un an, prin care instituia ziua de 15 martie, Ziua maghiarilor de pretutindeni, drept sărbătoare oficială locală. Practic, instanţa a dat câştig de cauză Prefecturii Covasna, care a atacat hotărârea în contencios administrativ pe temei de nelegalitate, respingând astfel recursul intentat de CJ. Potrivit sentinţei postate pe site-ul Curţii de Apel Braşov, hotărârea este definitivă şi irevocabilă. Anularea hotărârii în preajma Zilei maghiarimii a generat reacţii din partea conducerii Partidului Civic Maghiar Covasna (PCM), care consideră că instanţa încalcă principiul autonomiei locale. Liderii formaţiunii au menţionat că dacă PCM va intra în Parlament după viitoarele alegeri generale va promova un proiect de lege pentru ca ziua de 15 martie să fie recunoscută în mod oficial drept sărbătoare oficială şi zi nelucrătoare.