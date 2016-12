Steaua - ASA, derby pentru primul loc

După ce luni seară, în ultimul meci al etapei a 28-a, Ceahlăul Piatra Neamț a remizat pe teren propriu, scor 1-1 (Stana 47 / Markovic 90+2-autogol), cu Petrolul Ploieşti, ieri a început runda cu numărul 29 din Liga 1 la fotbal. În primul joc, CFR Cluj s-a impus, cu scorul de 2-1 (Al. Păun 86, Tiago Lopes 90+4 / Serediuc 35), în duelul cu Concordia Chiajna, finalul partidei fiind unul interzis cardiacilor. Aseară s-au mai disputat întâlnirile Rapid București - FC Botoşani 2-2 (E. Oriol 52, Săpunaru 76-pen. / Ivanovici 25, Vaşvari 74-pen.) și Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București 3-2 (Nicoară 9, Şandru 55, D. Nistor 80 / M. Niculae 13, M. Alexe 19). În această seară este programat derby-ul dintre Steaua și ASA, ocupantele primelor două locuri în clasament.

Programul partidelor din etapa a 29-a - miercuri: CS U. Craiova - FC Braşov (ora 17.00; Look TV și Digi Sport 1), FC Viitorul - U. Cluj (ora 19.15; Look TV și Digi Sport 1), FC Steaua SA Bucureşti - ASA Tg. Mureş (ora 21.30; Look TV și Digi Sport 1); joi: Gaz Metan Mediaş - Oţelul Galaţi (ora 17.00; Look TV și Digi Sport 1), CSMS Iaşi - Ceahlăul Piatra Neamț (ora 19.15; Look TV și Digi Sport 1), Petrolul Ploieşti - Astra Giurgiu (ora 21.30; Look TV și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 60p, 2. ASA 59p, 3. Petrolul 48p, 4. CS U. Craiova 47p, 5. FC Botoşani 42p, 6. Astra 41p (golaveraj: 39-23), 7. Dinamo 41p (40-38), 8. FC Viitorul 41p (38-37), 9. Pandurii 35p (36-38), 10. CSMS Iaşi 35p (26-31), 11. Concordia 31p, 12. Gaz Metan 29p (24-32), 13. U. Cluj 29p (24-36), 14. Rapid 29p (18-35), 15. FC Brașov 28p, 16. Ceahlăul 24p, 17. CFR 23p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oţelul 21p.