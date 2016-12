Steaua - CFR, capul de afiș al etapei

Cea mai așteptată confruntare din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal se va disputa sâmbătă seară, între FC Steaua București și CFR Cluj-Napoca, oaspeții sperând să profite de efortul depus de steliști, miercuri seară, în Liga Campionilor. Un alt meci interesant al rundei se anunță CS U. Craiova - Astra Giurgiu.

Programul meciurilor - vineri: FC Voluntari - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.30), ASA Tg. Mureș - Concordia Chiajna (ora 21.00); sâmbătă: FC Viitorul - Dinamo Bucureşti (ora 18.30), FC Steaua București - CFR Cluj (ora 21.00); duminică: CS U. Craiova - Astra Giurgiu (ora 18.30), CSMS Iași - Petrolul Ploiești (ora 21.00); luni: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida Steaua București - CFR Cluj, și de Antena 1.

Clasament: 1. ASA 4p (golaveraj: 5-1), 2. FC Steaua 4p (3-0), 3. CSMS Iași 4p (2-1), 4. Dinamo 4p (1-0), 5. Pandurii 3p (1-3), 6. FC VIITORUL 2p (4-4), 7. FC Voluntari 2p (2-2), 8. FC Botoșani 2p (2-2), 9. Concordia 1p (2-3), 10. CS U. Craiova 1p (0-1), 11. Astra 1p (3-7), 12. ACS Poli 0p (0-2), 13. CFR* -2p (3-2), 14. Petrolul* -4p (1-1). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.