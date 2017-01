Steaua - cu un picior în Ligă, Zaglebie plînge

Pentru al doilea an la rînd, Steaua este ca şi calificată în grupele Ligii Campionilor. Dacă în urmă cu un sezon bucureştenii au obţinut biletele pentru Ligă de la Standard Liege, în acest an adversarul din turul al III-lea preliminar al Ligii Campionilor pare mult mai accesibil: bieloruşii de la Bate Borisov. Manşa secundă a turului secund preliminar al Ligii Campionilor, cu Zaglebie Lubin, s-a dovedit extrem de dificilă pentru elevii lui Gheorghe Hagi, polonezii venind să-şi vîndă scump pielea, la Bucureşti, după înfrîngerea la limită suferită în tur. Chiar dacă n-a strălucit, Steaua lui Gică Hagi a avut puterea să refacă handicapul unui gol şi să obţină a patra victorie în tot atîtea partide oficiale. Inspiraţia “Regelui” s-a văzut în final pe tabelă, noul intrat Zaharia înlăturînd suspansul şi aducînd liniştea în sufletele celor 20.000 de spectatori din Ghencea. Actualul antrenor principal al Farului, Constantin Gache, sub comanda căruia Dorel Zaharia a evoluat în urmă cu 9 ani la Callatis Mangalia, consideră că fostul său elev va intra în istoria Stelei chiar dacă nu va mai marca niciun gol: ”Zaharia, care mi-a fost elev şi la care ţin foarte mult, pentru că e un băiat deosebit, vedeţi că a venit la Steaua într-un moment în care noi ne gîndeam.....este bun de Steaua ? Şi uitaţi că a dovedit că este. Poate rămîne doar cu golul asta şi tot e ceva. Va intra în istorie”.

Presa poloneză de ieri a plîns la unison. “Liga Campionilor nu e pentru Zaglebie”, “Sfârşitul viselor”, “Zaglebie a jucat ca niciodată, dar a căzut”, “Dezastru” şi “Liga Campionilor este pentru echipe cu experienţă” au fost titlurile pe care „Gazeta Wyborcza”, Agenţia „PAP”, „Publicaţia Rzeczpospolita”, „Trybuna” sau Cotidianul „Dziennik” le-au avut ieri. “A fost un meci fierbinte. Golul înscris de Zaglebie a făcut ca emoţiile să fie mari pînă la final. Nu ne aşteptam ca Zaglebie să joace atît de bine, mult mai bine decît la Lubin. Probabil am subestimat-o puţin pe Zaglebie şi era să ne coste. Din fericire, n-au fost consecinţe neplăcute”, a spus polonezul din lotul Stelei, Pavel Golanski. Cele două manşe din ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor, cu Bate Borisov, sînt programate pe 15 august (în Belarus, de la ora 21.00) şi 28 august (la Bucureşti). Contra bieloruşilor Steaua îl va putea utiliza şi pe Mihăiţă Pleşan, jucător înregimentat în această săptămînă de clubul din Ghencea.